Жары не будет: синоптик предупредила о грозах, дождях и сильном ветре

В Украине на завтра, 25 июня, прогнозируют дожди, грозы и порывистый ветер в некоторых регионах. Настоящей жары не будет - температура будет оставаться в умеренных пределах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По данным Диденко, 25 июня в Украине воздух прогреется до +22+25 градусов. На севере будет еще прохладнее - местами лишь +20+22. Самую высокую температуру традиционно будут фиксировать на юге, в Черновицкой области и на Закарпатье - там столбики термометров поднимутся до +26+31 градуса.

Впрочем, как отмечает синоптик, "устойчивого периода жары или сильной жары не ожидается. По крайней мере, по предварительным прогнозам". На востоке и юге возможны кратковременные всплески температуры, но длительных волн жары в ближайшей перспективе не будет.

К тому же во многих областях Украины сохранится порывистый ветер. Северо-западные и западные порывы будут достигать 15-20 м/с, лишь на юге ветер будет умеренным.

В среду, 25 июня, дожди и грозы ожидаются в северных регионах, на Волыни, в Ровенской, Харьковской, Луганской, Полтавской и Черкаской областях. На остальной территории - без существенных осадков.

Погода в Киеве

В столице, 25 июня, прогнозируют периодические дожди и сильный западный ветер. Температура в течение дня будет держаться в пределах +22+23 градуса.