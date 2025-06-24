Жары не будет: синоптик предупредила о грозах, дождях и сильном ветре
В Украине на завтра, 25 июня, прогнозируют дожди, грозы и порывистый ветер в некоторых регионах. Настоящей жары не будет - температура будет оставаться в умеренных пределах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
По данным Диденко, 25 июня в Украине воздух прогреется до +22+25 градусов. На севере будет еще прохладнее - местами лишь +20+22. Самую высокую температуру традиционно будут фиксировать на юге, в Черновицкой области и на Закарпатье - там столбики термометров поднимутся до +26+31 градуса.
Впрочем, как отмечает синоптик, "устойчивого периода жары или сильной жары не ожидается. По крайней мере, по предварительным прогнозам". На востоке и юге возможны кратковременные всплески температуры, но длительных волн жары в ближайшей перспективе не будет.
К тому же во многих областях Украины сохранится порывистый ветер. Северо-западные и западные порывы будут достигать 15-20 м/с, лишь на юге ветер будет умеренным.
В среду, 25 июня, дожди и грозы ожидаются в северных регионах, на Волыни, в Ровенской, Харьковской, Луганской, Полтавской и Черкаской областях. На остальной территории - без существенных осадков.
Погода в Киеве
В столице, 25 июня, прогнозируют периодические дожди и сильный западный ветер. Температура в течение дня будет держаться в пределах +22+23 градуса.
РБК-Украина уже писало, что в июле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется 21,6-26,0 (в Карпатах 17-19), градусов тепла. Это на 2,0-2,5 градуса выше нормы.
Напомним, в прошлом 2024 году в июле в Украине фиксировалась аномальная жара. В некоторых регионах на юге температура превысила 40 градусов.
По данным Укргидрометцентра, уникальность жары 2024 года в Украине заключается в том, что она пришла в середине июля, тогда как в предыдущие годы максимальные температуры наблюдались в начале августа.
По информации Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.
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