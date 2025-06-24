Спеки не буде: синоптик попередила про грози, дощі та сильний вітер

В Україні на завтра, 25 червня, прогнозують дощі, грози та рвучкий вітер у деяких регіонах. Справжньої спеки не буде - температура залишатиметься у помірних межах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За даними Діденко, 25 червня в Україні повітря прогріється до +22+25 градусів. На півночі буде ще прохолодніше - місцями лише +20+22. Найвищу температуру традиційно фіксуватимуть на півдні, у Чернівецькій області та на Закарпатті - там стовпчики термометрів піднімуться до +26+31 градуса.

Втім, як зауважує синоптик, "стійкого періоду спеки чи сильної спеки не очікується. Принаймні, за попередніми прогнозами". На сході та півдні можливі короткочасні сплески температури, але тривалих хвиль спеки в найближчій перспективі не буде.

До того ж у багатьох областях України збережеться рвучкий вітер. Північно-західні та західні пориви досягатимуть 15–20 м/с, лише на півдні вітер буде помірним.

У середу, 25 червня, дощі та грози очікуються у північних регіонах, на Волині, Рівненщині, Харківщині, Луганщині, Полтавщині та Черкащині. На решті території - без істотних опадів.

Погода у Києві

У столиці, 25 червня, прогнозують періодичні дощі та сильний західний вітер. Температура протягом дня триматиметься в межах +22+23 градуси.