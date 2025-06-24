ua en ru
Вт, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Спеки не буде: синоптик попередила про грози, дощі та сильний вітер

Вівторок 24 червня 2025 14:38
UA EN RU
Спеки не буде: синоптик попередила про грози, дощі та сильний вітер Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 25 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

В Україні на завтра, 25 червня, прогнозують дощі, грози та рвучкий вітер у деяких регіонах. Справжньої спеки не буде - температура залишатиметься у помірних межах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За даними Діденко, 25 червня в Україні повітря прогріється до +22+25 градусів. На півночі буде ще прохолодніше - місцями лише +20+22. Найвищу температуру традиційно фіксуватимуть на півдні, у Чернівецькій області та на Закарпатті - там стовпчики термометрів піднімуться до +26+31 градуса.

Втім, як зауважує синоптик, "стійкого періоду спеки чи сильної спеки не очікується. Принаймні, за попередніми прогнозами". На сході та півдні можливі короткочасні сплески температури, але тривалих хвиль спеки в найближчій перспективі не буде.

До того ж у багатьох областях України збережеться рвучкий вітер. Північно-західні та західні пориви досягатимуть 15–20 м/с, лише на півдні вітер буде помірним.

У середу, 25 червня, дощі та грози очікуються у північних регіонах, на Волині, Рівненщині, Харківщині, Луганщині, Полтавщині та Черкащині. На решті території - без істотних опадів.

Погода у Києві

У столиці, 25 червня, прогнозують періодичні дощі та сильний західний вітер. Температура протягом дня триматиметься в межах +22+23 градуси.

РБК-Украіна вже писало, що у липні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується 21,6-26,0 (в Карпатах 17-19), градусів тепла. Це на 2,0-2,5 градуса вище за норму.

Нагадаємо, минулого 2024 року в липні в Україні фіксувалася аномальна спека. У деяких регіонах на півдні температура перевищила 40 градусів.

За даними Укргідрометцентру, унікальність спеки 2024 року в Україні полягає в тому, що вона прийшла в середині липня, тоді як в попередні роки максимальні температури спостерігалися на початку серпня.

За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
Новини
Який вигляд має пошкоджений потяг після атаки РФ по Дніпру (відео)
Який вигляд має пошкоджений потяг після атаки РФ по Дніпру (відео)
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України