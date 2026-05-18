Дожди с грозами накроют почти всю Украину: что ожидать от погоды сегодня
В Украине сегодня, 18 мая, снова будут дожди, местами возможны грозы. В то же время воздух прогреется до +26°С.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Погода в Украине
Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Умеренные дожди, местами грозы, в большинстве восточных областей без осадков.
Утром на востоке, юго-востоке, Закарпатье и в Карпатах местами туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 18-23°, на востоке страны до 26°.
Фото: карта погоды в Украине на 18 мая (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями.
По области умеренный дождь, местами гроза, в Киеве кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 18-23°, в Киеве 19-21°.
