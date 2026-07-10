Дожди с грозами или солнце: синоптик сказала, какой погоды ждать на выходные и когда потеплеет

Главное: Осадки : в течение выходных дней (11-12 июля) в Украине пройдут локальные кратковременные дожди, местами - с грозами.

: в течение выходных дней (11-12 июля) в Украине пройдут локальные кратковременные дожди, местами - с грозами. Температура : днем воздух прогреется до +20...+25°С, в южных областях - до +25...+28°С.

: днем воздух прогреется до +20...+25°С, в южных областях - до +25...+28°С. Прояснения : солнца в некоторых областях будет больше, чем в других - в субботу сухая погода будет преобладать на юго-востоке, в воскресенье - в центре и на юге.

: солнца в некоторых областях будет больше, чем в других - в субботу сухая погода будет преобладать на юго-востоке, в воскресенье - в центре и на юге. Погода в Киеве : в столице вероятны кратковременные дожди и даже грозы, столбики термометров будут подниматься до +20...+22°С.

: в столице вероятны кратковременные дожди и даже грозы, столбики термометров будут подниматься до +20...+22°С. Потепление: уже со следующей недели градусы по Украине могут начать "расти", однако экстремальной жары пока что не видно.

Особенности погоды в течение выходных

Согласно информации специалиста, в ближайшие выходные дни "будет много кратковременных дождей".

Однако будут они, по словам Диденко, локальные.

"С правом на солнечные прояснения", - уточнила синоптик.

Тем временем сухая погода будет преобладать:

в субботу, 11 июля - на юго-востоке;

в воскресенье, 12 июля - в центре и на юге.

Температура воздуха, по данным эксперта, "еще будет сдержанной".

Так, в течение дневных часов столбики термометров могут подниматься в среднем по Украине до +20...+25°С.

Несколько теплее может быть в южной части страны - около +25...+28°С.

Особенности погоды в Украине 11-12 июля (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

Диденко сообщила, что по территории Киева в течение выходных дней (и в субботу, и в воскресенье) следует рассчитывать на кратковременные дожди.

"Возможно с грозами", - добавила метеоролог.

При этом температура воздуха в столице будет достигать максимально +20...+22°С.

Синоптик поделилась также прогностической диаграммой для Киева на ближайшие дни и объяснила, что разобраться в ней на самом деле легко:

красная линия - температура воздуха;

под ней - даты и осадки;

слева - градусы.

Прогностическая диаграмма для Киева на середину июля 2026 года (инфографика: facebook.com/tala.didenko)

Когда в Украину вернется летнее тепло

"Всем, кто мерзнет, есть радость", - констатировала Диденко.

Она объяснила, что уже со следующей недели в Киеве и повсюду в Украине - потеплеет.

"Причем чрезвычайная жара - маловероятна", - добавила синоптик.

В заключение она посоветовала тем, кто будет выбираться на природу в ближайшее время, не забывать о зонтах или дождевиках, "иметь сухое на замену мокрому" и не одеваться слишком легко.