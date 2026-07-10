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Дожди с грозами или солнце: синоптик сказала, какой погоды ждать на выходные и когда потеплеет

11:48 10.07.2026 Пт
3 мин
К зонтикам можно и привыкнуть, но когда же прибавится градусов?
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине в субботу и в воскресенье может быть неоднородной (фото иллюстративное: Getty Images)

Погода в Украине в течение выходных дней ожидается с локальными дождями. Температура воздуха будет "сдержанной", но на горизонте уже виднеется потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное:

  • Осадки: в течение выходных дней (11-12 июля) в Украине пройдут локальные кратковременные дожди, местами - с грозами.
  • Температура: днем воздух прогреется до +20...+25°С, в южных областях - до +25...+28°С.
  • Прояснения: солнца в некоторых областях будет больше, чем в других - в субботу сухая погода будет преобладать на юго-востоке, в воскресенье - в центре и на юге.
  • Погода в Киеве: в столице вероятны кратковременные дожди и даже грозы, столбики термометров будут подниматься до +20...+22°С.
  • Потепление: уже со следующей недели градусы по Украине могут начать "расти", однако экстремальной жары пока что не видно.

Особенности погоды в течение выходных

Согласно информации специалиста, в ближайшие выходные дни "будет много кратковременных дождей".

Однако будут они, по словам Диденко, локальные.

"С правом на солнечные прояснения", - уточнила синоптик.

Тем временем сухая погода будет преобладать:

  • в субботу, 11 июля - на юго-востоке;
  • в воскресенье, 12 июля - в центре и на юге.
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Температура воздуха, по данным эксперта, "еще будет сдержанной".

Так, в течение дневных часов столбики термометров могут подниматься в среднем по Украине до +20...+25°С.

Несколько теплее может быть в южной части страны - около +25...+28°С.

Особенности погоды в Украине 11-12 июля (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

Диденко сообщила, что по территории Киева в течение выходных дней (и в субботу, и в воскресенье) следует рассчитывать на кратковременные дожди.

"Возможно с грозами", - добавила метеоролог.

При этом температура воздуха в столице будет достигать максимально +20...+22°С.

Синоптик поделилась также прогностической диаграммой для Киева на ближайшие дни и объяснила, что разобраться в ней на самом деле легко:

  • красная линия - температура воздуха;
  • под ней - даты и осадки;
  • слева - градусы.

Прогностическая диаграмма для Киева на середину июля 2026 года (инфографика: facebook.com/tala.didenko)

Когда в Украину вернется летнее тепло

"Всем, кто мерзнет, есть радость", - констатировала Диденко.

Она объяснила, что уже со следующей недели в Киеве и повсюду в Украине - потеплеет.

"Причем чрезвычайная жара - маловероятна", - добавила синоптик.

В заключение она посоветовала тем, кто будет выбираться на природу в ближайшее время, не забывать о зонтах или дождевиках, "иметь сухое на замену мокрому" и не одеваться слишком легко.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть июль в Украине в целом.

Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Читайте также, как каждый день работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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