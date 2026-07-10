Дожди с грозами или солнце: синоптик сказала, какой погоды ждать на выходные и когда потеплеет

Погода в Украине в течение выходных дней ожидается с локальными дождями. Температура воздуха будет "сдержанной", но на горизонте уже виднеется потепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Главное:
Согласно информации специалиста, в ближайшие выходные дни "будет много кратковременных дождей".
Однако будут они, по словам Диденко, локальные.
"С правом на солнечные прояснения", - уточнила синоптик.
Тем временем сухая погода будет преобладать:
Температура воздуха, по данным эксперта, "еще будет сдержанной".
Так, в течение дневных часов столбики термометров могут подниматься в среднем по Украине до +20...+25°С.
Несколько теплее может быть в южной части страны - около +25...+28°С.
Диденко сообщила, что по территории Киева в течение выходных дней (и в субботу, и в воскресенье) следует рассчитывать на кратковременные дожди.
"Возможно с грозами", - добавила метеоролог.
При этом температура воздуха в столице будет достигать максимально +20...+22°С.
Синоптик поделилась также прогностической диаграммой для Киева на ближайшие дни и объяснила, что разобраться в ней на самом деле легко:
"Всем, кто мерзнет, есть радость", - констатировала Диденко.
Она объяснила, что уже со следующей недели в Киеве и повсюду в Украине - потеплеет.
"Причем чрезвычайная жара - маловероятна", - добавила синоптик.
В заключение она посоветовала тем, кто будет выбираться на природу в ближайшее время, не забывать о зонтах или дождевиках, "иметь сухое на замену мокрому" и не одеваться слишком легко.
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