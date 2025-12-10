Дорожная коррупция в Днепропетровской ОГА: НАБУ раскрыло детали дела на 286 млн гривен

По версии следствия, чиновники организовали схему, которая позволила получить бюджетные средства без соблюдения предусмотренных процедур. Вместо капитального или текущего ремонта дорог они подменяли вид работ "эксплуатационным содержанием", которое в 2022 году имело приоритет и не требовало полного пакета документации - в частности проектов, экспертиз и технадзора.

Следователи установили, что расходы на дорожные работы были искусственно увеличены до 1,5 млрд гривен, после чего заключены договоры с компанией, связанной с бывшим председателем ОГА. Подрядчик, по данным следствия, завышал стоимость материалов, в результате чего государству был нанесен ущерб более чем на 392 млн гривен.

Часть средств, как отмечает НАБУ, вывели на счета других предприятий, которые контролировали сам экс-глава обладминистрации и его заместитель.

В сентябре 2024 года пятерым участникам схемы сообщили о подозрении. Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УКУ - завладение имуществом в особо крупных размерах.

Кроме того, бывшему руководителю одного из департаментов Днепропетровской ОГА отдельно инкриминируют незаконное обогащение по ст. 368-5 УКУ.

Что предшествовало

Напомним, в прошлом году стало известно, что правоохранители разоблачили коррупцию на ремонте дорог. О подозрении сообщили бывшему председателю ОГА и его заместителю.

НАБУ не раскрывало имя фигуранта, однако как отмечали источники РБК-Украина, речь идет об экс-главе Днепропетровской ОГА Валентине Резниченко и его заместителе Максиме Беспальчуке.