В Днепропетровской ОВА разоблачили дорожную коррупцию: среди подозреваемых экс-глава области
НАБУ и САП разоблачили масштабную сделку в дорожной сфере в Днепропетровской ОВА. О подозрении сообщено экспредседателю Днепропетровской и его заместителю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
По данным РБК-Украина, речь об эксглаве Днепропетровской ОВА Валентине Резниченко и его заместителе Максиме Беспальчуке.
По данным НАБУ, во время полномасштабного вторжения РФ государственному бюджету было причинено более 286 млн. гривен убытков.
О подозрении сообщили:
- эксголове Днепропетровской ОВА;
- экс-заместителю председателя Днепропетровской ОВА;
- экс-руководителю департамента Днепропетровской ОВА;
- эксначальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОВА;
- руководителю субъекта хозяйственной деятельности.
Как рассказали в ведомстве, в 2022 году действующее в условиях военного положения законодательство позволяло первоочередное финансирование эксплуатационного обслуживания автомобильных дорог. При этом затраты на текущий и капитальный ремонт дорог были возможны только в последнюю очередь.
Однако подозреваемые заменили в соответствующих документах сведения о необходимости проведения текущего и капитального ремонта дорог на необходимость их эксплуатационного обслуживания. Это было сделано с целью получения возможности первоочередного финансирования
"Расходы на такое обслуживание искусственно и безосновательно увеличили до 1,5 млрд гривен. На эту сумму заключили договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОВА, которая завысила стоимость материалов более чем на 286 млн гривен", - сказано в сообщении.
Подозреваемые вывели часть этих средств на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в Гостаможслужбе - топ-чиновники собирали "дань" с региональных таможен. Во время передачи взятки был задержан глава Департамента ведомственной безопасности госучреждения, его заместитель и один из руководителей региональной таможни.
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