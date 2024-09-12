В Днепропетровской ОВА разоблачили дорожную коррупцию: среди подозреваемых экс-глава области

НАБУ и САП разоблачили масштабную сделку в дорожной сфере в Днепропетровской ОВА. О подозрении сообщено экспредседателю Днепропетровской и его заместителю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

По данным РБК-Украина, речь об эксглаве Днепропетровской ОВА Валентине Резниченко и его заместителе Максиме Беспальчуке.

По данным НАБУ, во время полномасштабного вторжения РФ государственному бюджету было причинено более 286 млн. гривен убытков.

О подозрении сообщили:

эксголове Днепропетровской ОВА;

экс-заместителю председателя Днепропетровской ОВА;

экс-руководителю департамента Днепропетровской ОВА;

эксначальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОВА;

руководителю субъекта хозяйственной деятельности.

Как рассказали в ведомстве, в 2022 году действующее в условиях военного положения законодательство позволяло первоочередное финансирование эксплуатационного обслуживания автомобильных дорог. При этом затраты на текущий и капитальный ремонт дорог были возможны только в последнюю очередь.

Однако подозреваемые заменили в соответствующих документах сведения о необходимости проведения текущего и капитального ремонта дорог на необходимость их эксплуатационного обслуживания. Это было сделано с целью получения возможности первоочередного финансирования

"Расходы на такое обслуживание искусственно и безосновательно увеличили до 1,5 млрд гривен. На эту сумму заключили договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОВА, которая завысила стоимость материалов более чем на 286 млн гривен", - сказано в сообщении.

Подозреваемые вывели часть этих средств на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.