Суд избрал меру пресечения экс-главе Днепропетровской ОГА Резниченко
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко. Он предусматривает залог в размере 30 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.
Суд также обязал бывшего чиновника:
- прибывать по каждому требованию суда;
- сообщать следственного детектива, прокурора или суд о смене места проживания или работы;
- не выезжать из Днепропетровской области без соответствующего разрешения;
- сдать паспорт, загранпаспорт.
При этом ему запретили общаться с другими фигурантами дела о махинациях на ремонте дорог.
Что предшествовало
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что украинские правоохранители разоблачили коррупцию на ремонте дорог. О подозрении сообщили бывшему главе ОГА и его заместителю.
Как отмечали источники РБК-Украина, речь идет о экс-главе Днепропетровской ОВА Валентине Резниченко и его заместителе Максиме Беспальчуке.
Правоохранители выяснили, что государственному бюджету было нанесено более 286 млн гривен убытков.
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