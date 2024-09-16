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Суд избрал меру пресечения экс-главе Днепропетровской ОГА Резниченко

Понедельник 16 сентября 2024 21:31
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Суд избрал меру пресечения экс-главе Днепропетровской ОГА Резниченко Фото: Валентин Резниченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко. Он предусматривает залог в размере 30 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Суд также обязал бывшего чиновника:

  • прибывать по каждому требованию суда;
  • сообщать следственного детектива, прокурора или суд о смене места проживания или работы;
  • не выезжать из Днепропетровской области без соответствующего разрешения;
  • сдать паспорт, загранпаспорт.

При этом ему запретили общаться с другими фигурантами дела о махинациях на ремонте дорог.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что украинские правоохранители разоблачили коррупцию на ремонте дорог. О подозрении сообщили бывшему главе ОГА и его заместителю.

Как отмечали источники РБК-Украина, речь идет о экс-главе Днепропетровской ОВА Валентине Резниченко и его заместителе Максиме Беспальчуке.

Правоохранители выяснили, что государственному бюджету было нанесено более 286 млн гривен убытков.

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Днепропетровская область Суд Резниченко
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