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Чверть українців проти вступу до ЄС, третина - проти НАТО

Київ, Четвер 13 серпня 2020 17:34
Чверть українців проти вступу до ЄС, третина - проти НАТО
Фото: прапори НАТО (www.nato.int)
Автор: Олександр Білоус

Прихильники євроатлантичного вибору України переважають

Якби наприкінці липня 2020 року в Україні відбулися референдуми, на них перемогли б прихильники вступ до Європейського союзу та НАТО. Підтримка вступу до НАТО трохи менша.

Про це свідчать дані опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова.

За даними опитування, за вступ до ЄС проголосують 57,9% респондентів, проти - 26,9% громадян.

Водночас вступ до НАТО підтримують 47,7%, проти - 32,8%. Але у підсумку також перемогли б прихильники вступу.

Чверть українців проти вступу до ЄС, третина - проти НАТО

Спільне опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова проведене 21 - 28 липня серед 4000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод збору первинної соціологічної інформації - стандартизоване інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного в лютому 2020 року, у разі проведення в Україні референдуму щодо вступу до Європейського союзу та НАТО, переможуть прихильники євроатлантичного вибору України.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців вважають, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би вступ до НАТО.

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