Две украинки в финале Бриллиантовой лиги: Магучих и Левченко будут соревноваться за медали

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко квалифицировались в финал сезона Бриллиантовой лиги 2025. Путевку обе спортсменки получили по результатам 13 этапов соревнований.

Неудачное выступление Магучих в Лозанне

Последний этап перед финалом состоялся в дождливой Лозанне. Там Левченко с результатом 1,86 м поделила шестое место с немкой Имке Оннен и сербкой Ангелиной Топич.

Зато действующая чемпионка серии Магучих впервые за долгое время завершила турнир без результата.

По итогам этого старта Левченко добавила три зачетных балла, тогда как Магучих не получила ни одного. Несмотря на это, Ярослава досрочно обеспечила себе место в финале еще после этапа в Париже.

Распределение очков и место украинок в рейтинге

В общем зачете Магучих с 35 очками занимает третью позицию и имеет в активе три победы на этапах сезона - в Сямэне и Шанхае. Это будет ее пятый подряд финал Бриллиантовой лиги, ведь в 2021 году она получила "серебро", а с 2022 по 2024 год трижды подряд выигрывала "золото".

Левченко, имея 18 баллов, сохранила место в топ-6. Лучшие результаты украинки в этом сезоне - четвертые позиции в Сямэне, Шанхае и Стокгольме. Для Юлии это уже шестой финал в карьере. Ранее она трижды становилась второй - в 2017, 2018 и 2019 годах.

Рейтинг после этапов

Топ-8 лучших прыгуний в высоту после 13 этапов:

Никола Олислагерс (Австралия) - 37 очков Элеанор Паттерсон (Австралия) - 36 очков Ярослава Магучих (Украина) - 35 очков Морган Лейк (Великобритания) - 23 очка Кристина Гонзель (Германия) - 23 очка Юлия Левченко (Украина) - 18 очков Мария Жодник (Польша) - 14 очков Имке Оннен (Германия) - 12 очков

Кто составит конкуренцию украинкам в Цюрихе

Соперницами Магучих и Левченко станут австралийки Никола Олислагерс (37 очков) и Элеанор Паттерсон (36), британка Морган Лейк, немка Кристина Гонзель, а также еще несколько ведущих прыгуний.

Где и когда смотреть финал

Финал Бриллиантовой лиги состоится в Цюрихе 27-28 августа. Соревнования по женским прыжкам в высоту пройдут в первый день финала.

В Украине прямую трансляцию обеспечивает "Суспільне Спорт", а также местные каналы "Суспільного".