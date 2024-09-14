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Дорощук стал вице-чемпионом финала Бриллиантовой лиги-2024

Украина, Суббота 14 сентября 2024 22:57
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Дорощук стал вице-чемпионом финала Бриллиантовой лиги-2024 Фото: украинский легкоатлет Олег Дорощук (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинский спортсмен Олег Дорощук стал вице-чемпионом финала Бриллиантовой лиги-2024. Он повторил личный рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В финале Бриллиантовой лиги-2024 Дорощук повторил личный рекорд, взяв высоту 2.31 метра, но в итоге уступил Джанмарко Тамбери, вырвавший победу на планке 2.34 м.

Это первое для Дорощука выступление в финале Бриллиантовой лиги. Планку 2.31 метра он взял только во второй раз в карьере.

Напомним, что вчера украинская легкоатлетка Ярослава Магучих торжествовала в суперфинале Бриллиантовой лиги 2024 года в прыжках в высоту. Это уже третья победа подряд.

Отметим, что украинка Ирина Геращенко финишировала вчера третьей.

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