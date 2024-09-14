ua en ru
Сб, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дорощук став віцечемпіоном фіналу Діамантової ліги-2024

Україна, Субота 14 вересня 2024 22:57
UA EN RU
Дорощук став віцечемпіоном фіналу Діамантової ліги-2024 Фото: український легкоатлет Олег Дорощук (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Український спортсмен Олег Дорощук став віцечемпіоном фіналу Діамантової ліги-2024. Він повторив особистий рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У фіналі Діамантової ліги-2024 Дорощук повторив особистий рекорд, взявши висоту 2.31 метра, але у підсумку поступився Джанмарко Тамбері, який вирвав перемогу на планці 2.34 м.

Це перший для Дорощука виступ у фіналі Діамантової ліги. Планку 2.31 метра він взяв лише вдруге у кар'єрі.

Нагадаємо, що вчора українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала в суперфіналі Діамантової ліги 2024 року в стрибках у висоту. Це вже третя її перемога поспіль.

Зауважимо, що українка Ірина Геращенко фінішувала вчора третьою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени Спортзал
NEWS
Київ просив США про удари ATACMS по авіабазах РФ, але цілі змінились, - Reuters
Київ просив США про удари ATACMS по авіабазах РФ, але цілі змінились, - Reuters
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США