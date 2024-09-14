Дорощук став віцечемпіоном фіналу Діамантової ліги-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Це перший для Дорощука виступ у фіналі Діамантової ліги. Планку 2.31 метра він взяв лише вдруге у кар'єрі.

У фіналі Діамантової ліги-2024 Дорощук повторив особистий рекорд, взявши висоту 2.31 метра, але у підсумку поступився Джанмарко Тамбері, який вирвав перемогу на планці 2.34 м.

Нагадаємо, що вчора українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала в суперфіналі Діамантової ліги 2024 року в стрибках у висоту. Це вже третя її перемога поспіль.

Зауважимо, що українка Ірина Геращенко фінішувала вчора третьою.

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