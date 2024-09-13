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Магучих в третий раз подряд выиграла сезон Бриллиантовой лиги

Брюссель, Пятница 13 сентября 2024 22:35
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Магучих в третий раз подряд выиграла сезон Бриллиантовой лиги Фото: Ярослава Магучих победила в Брюсселе (x.com/Diamond_League)
Автор: Антон Федорцив

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих триумфовала в суперфинале Бриллиантовой лиги 2024 года в прыжках в высоту. Ее соотечественница Ирина Геращенко финишировала третьей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

22-летняя украинка одержала победу на решающем этапе нынешнего сезона турнира. Победный результат олимпийской чемпионки Парижа – 1,97 м.

Магучих начала выступления с отметки 1.92 м. Этот рубеж и все последующие она взяла с первой попытки. К высоте 1.97 м украинская легкоатлетка осталась с одной конкуренткой – Николой Олислагерс из Австралии. Она покорила отметку 1.97 м со второй попытки, а взять 2,01 м не смогла.

Как следствие, Магучих победила благодаря меньшему количеству попыток. Она в третий раз подряд стала лучшей по итогам сезона Бриллиантовой лиги. В свою очередь Геращенко для бронзовой награды хватило результата 1.92 м.

Бриллиантовая лига-2024, суперфинал, прыжки в высоту, женщины:

  1. Ярослава Магучих (Украина) – 1.97 м
  2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1.97 м
  3. Ирина Геращенко (Украина) – 1.92 м

Кто такая Ярослава Магучих

Уроженка Днепра, мировая рекордсменка в прыжках в высоту. Завоевала чемпионские титулы Украины (2021), Европы (2022, 2024) и мира (2023).

Первые международные успехи к легкоатлетке пришли в 2018 году. Тогда она триумфовала на чемпионате Европы среди юношей с рекордной высотой (1.94 м). В мае 2019-го стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги в истории, а на Олимпиаде-2020 выиграла бронзовую награду.

В этом году на этапе Бриллиантовой лиги в Париже побила мировой рекорд (2.09 м), принадлежавший болгарке Стефке Костадиновой 37 лет. Новый ориентир от Магучих – 2.10 м. На Олимпийских играх-2024 украинка завоевала "золото" с результатом 2.00 м.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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