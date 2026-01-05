RU

На дороги Днепра высыпали сотни тонн песка для предотвращения экологического вреда

Фото: на дороги высыпали песок для предотвращения экологического вреда (t.me/borys_filatovv)
Автор: Валерий Ульяненко

На дороги Днепра, которые находятся возле поврежденного российскими дронами маслоэкстракционного завода, высыпали сотни тонн песка. Это позволит локализовать масло и не допустить его попадания в реку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Днепра Бориса Филатова в Telegram.

"На набережной возле разбитого завода продолжается ликвидация последствий. На месте остаются работать коммунальщики и тяжелая спецтехника. Дороги покрыты смесью масла с песком. Его туда высыпали несколько сот тонн - чтобы масло не попало в реку и не вызвало экологическое бедствие", - говорится в его сообщении.

Филатов отметил, что проехать по тем дорогам "иначе как на самосвале просто невозможно". По этой причине в течение следующих нескольких дней движение по набережной для транспорта изменят.

 

Фото: масло останавливают, чтобы оно не попало в реку (t.me/borys_filatovv)

Кроме того, городской голова призвал граждан с пониманием отнестись к ситуации, ведь работы по ликвидации последствий вражеского удара требуют немалых усилий.

 

Обстрел Днепра 5 января

Напомним, сегодня, 5 января, Днепр атаковали ударные дроны россиян. Вражеская атака повредила предприятие и прилегающую инфраструктуру, возник пожар.

По словам и.о. главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко, после атаки россиян информации о пострадавших или погибших не поступало.

Позже мэр города Борис Филатов сообщил, что в результате атаки по Днепру на дороги города вылилось 300 тонн масла. Вследствие этого проезд определенными путями невозможен в течение нескольких суток.

