На дорозі Львів-Луцьк зіткнулися автомобілі, є жертви

Фото: на місці ДТП у Львівській області (lv.npu.gov.ua)

В результаті аварії 3 людини загинуло

У Львівській області на автодорозі Львів-Луцьк в результаті дророжньо-транспортної пригоди за участі двох легкових автомобілів загинули 3 людини, ще одна людина постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, у вівторок, 5 листопада, близько 19:30 у Радехівському районі сталося зіткнення легкових автомобілів Citroen Crosser та Skoda. В результаті інциденту двоє пасажирів Skoda, віком 34 та 38 років, загинули на місці від отриманих травм. Також з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано водія Citroen.

Зазначається, що за фактом ДТП було відрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України, тобо порушенн правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. Обставини аварії наразі розслідує поліція.

Нагадаємо, 5 листопада у Броварах в результаті зіткнення двох транспортних засобів одна людина загинула та ще одна постраждала. Інцидент стався близко 05:30 ранку на вулиці Київській. Аварія спричинила численні затори в напрямку Києва.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області на трасі Одеса-Київ зіткнулися два автомобіля. В результаті ДТП одна людина загинула, ще двоє постраждали. Постраждалі були госпіталізовані у важкому стані. Автомобілі Chevrolet і Skoda зіткнулися біля села Єрємєєвка.