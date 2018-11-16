ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

На дорогах Києва утворилися затори

Новини » Інфраструктура    16.11.2018 - 17:27
На дорогах Києва утворилися затори
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

У центрі міста рух транспорту ускладнено

У Києві сьогодні ввечері, 16 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці ускладнено рух на Великій Окружній дорозі, в районі станції метро "Нивки", на проспекті Валерія Лобановського, вул. Вадима Гетьмана, вул. Олени Теліги, де перекрито рух в районі Шулявського шляхопроводу, вул. Автозаводській, проспекті Степана Бандери, на Набережному шосе, на бульварі Дружби Народів, на Голосіївському проспекті.

В центральній частині міста пробки утворилися на вул. Велика Житомирська, на Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка, вул. Інститутській, в районі Бессарабського ринку, на вул. Саксаганського, вул. Жилянській.

Також рух ускладнено мосту Метро, мосту Патона, Південному мосту.

На лівому березі Києва рух ускладнено при виїзді на Південний міст в районі станції метро "Славутич", на проспекті Миколи Бажана в районі станцій метро "Вирлиця" та "Бориспільська", на Дарницькій площі, в районі станцій метро "Лівобережна" та "Лісова".

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сьогодні, 16 листопада 2018 року, в районі станції метро "Дарниця" провалилася частина мосту над Броварським проспектом. Разом з тим, в "Київавтодорі" заперечують обвал мосту на Дарниці, комунальники запевняють, що проводять там ремонт тротуару.

У "Київавтодорі" заперечують обвал мосту на Дарниці У Києві на Дарниці провалилася частина мосту
Новини України Київпробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся