На дорогах Києва утворилися затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

У центрі міста рух транспорту ускладнено

У Києві сьогодні ввечері, 16 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці ускладнено рух на Великій Окружній дорозі, в районі станції метро "Нивки", на проспекті Валерія Лобановського, вул. Вадима Гетьмана, вул. Олени Теліги, де перекрито рух в районі Шулявського шляхопроводу, вул. Автозаводській, проспекті Степана Бандери, на Набережному шосе, на бульварі Дружби Народів, на Голосіївському проспекті.

В центральній частині міста пробки утворилися на вул. Велика Житомирська, на Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка, вул. Інститутській, в районі Бессарабського ринку, на вул. Саксаганського, вул. Жилянській.

Також рух ускладнено мосту Метро, мосту Патона, Південному мосту.

На лівому березі Києва рух ускладнено при виїзді на Південний міст в районі станції метро "Славутич", на проспекті Миколи Бажана в районі станцій метро "Вирлиця" та "Бориспільська", на Дарницькій площі, в районі станцій метро "Лівобережна" та "Лісова".

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сьогодні, 16 листопада 2018 року, в районі станції метро "Дарниця" провалилася частина мосту над Броварським проспектом. Разом з тим, в "Київавтодорі" заперечують обвал мосту на Дарниці, комунальники запевняють, що проводять там ремонт тротуару.