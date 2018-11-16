У Києві на Дарниці провалилася частина мосту

Фото: у Києві провалився міст (kiev.informator.ua)

Рух по мосту над Броварським проспектом у першій смузі обмежили

У Києві сьогодні, 16 листопада 2018 року, в районі станції метро "Дарниця" провалилася частина мосту над Броварським проспектом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Як повідомляється, провалився міст на вулиці Будівельників, комунальники виявили лопнувшу плиту і яму на тротуарі ще близько восьмої ранку під час планового об'їзду. На даний момент ведуться ремонтні роботи, рух по мосту обмежено у першій смузі, проїзд планують відновити до вечора.

В Киеве на Строителей провалился мост Опубліковано Информатор Киев П'ятниця, 16 листопад 2018 р.

Наголошується, що на думку комунальників, провал мосту міг статися через важку техніку. Зокрема, причиною могла бути снігоприбиральна машина, яка заїхала на тротуар.

Фото: у Києві провалився міст (kiev.informator.ua)

Нагадаємо, 25 липня 2018 року в Києві внаслідок сильного дощу обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу, що в Подільському районі столиці. Внаслідок обвалу насипу шляхопроводу зупинився рух транспорту.

Додамо, РБК-Україна також повідомляло, що в січні поточного року в Києві обвалилася частина конструкцій шляхопроводу на вулиці Комарова (Святошинський район).