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У "Київавтодорі" заперечують обвал мосту на Дарниці

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 15:54
У "Київавтодорі" заперечують обвал мосту на Дарниці
Фото: ремонт мосту на Дарниці (kiev.informator.ua)

Комунальники запевняють, що проводять там ремонт тротуару

У "Київавтодорі" заявили, що на мосту в районі метро "Дарниця" на вул. Будівельників проводять роботи по ремонту тротуару, а інформація про руйнування не відповідає дійсності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КК "Київавтодор" у Facebook.

Як зазначається, на шляхопроводі на перетині вул. Будівельників з Броварським проспектом і Святошино-Броварської лінії метрополітену біля станції метро "Дарниця" ведуться роботи по ремонту тротуару і вже сьогодні ввечері ці роботи будуть завершені.

 

 

Фото: ремонт мосту на Дарниці (facebook.com/kievavtodor)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в районі станції метро "Дарниця" провалилася частина мосту над Броварським проспектом. Там ведуться ремонтні роботи, рух по мосту обмежено у першій смузі, проїзд планують відновити до вечора.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що в січні поточного року в Києві обвалилася частина конструкцій шляхопроводу на вулиці Комарова(Святошинський район).

Також повідомлялося, що 25 липня 2018 року в Києві через сильний дощ обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу, що в Подільському районі столиці.

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