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На дорогах Киева образовались пробки

Новости » Инфраструктура    16.11.2018 - 17:27
На дорогах Киева образовались пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

В центре города движение транспорта осложнено

В Киеве сегодня вечером, 16 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу столицы движение осложнено на Большой Окружной дороге, в районе станции метро "Нивки", на проспекте Валерия Лобановского, ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, где перекрыто движение в районе Шулявского путепровода, ул. Автозаводской, проспекте Степана Бандеры, на Набережном шоссе, на бульваре Дружбы Народов, на Голосеевском проспекте.

В центральной части города пробки образовались на ул. Большая Житомирская, на Крещатике, бульваре Тараса Шевченко, ул. Институтской, в районе Бессарабского рынка, на ул. Саксаганского, ул. Жилянской.

Также движение осложнено мосту Метро, мосту Патона, Южном мосту.

На левом берегу Киева движение осложнено при выезде на Южный мост в районе станции метро "Славутич", на проспекте Николая Бажана в районе станций метро "Вырлица" и "Бориспольская", на Дарницкой площади, в районе станций метро "Левобережная" и "Лесная".

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 16 ноября 2018 года, в районе станции метро "Дарница" провалилась часть моста над Броварским проспектом. Вместе с тем, в "Киевавтодоре" отрицают обвал моста на Дарнице, коммунальщики уверяют, что проводят там ремонт тротуара.

В "Киевавтодоре" отрицают обвал моста на Дарнице В Киеве на Дарнице провалилась часть моста
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