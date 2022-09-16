Щоб не допустити злочинців до ваших домів. Партнерів закликають продовжувати озброєння України
Партнерів України закликають продовжувати озброєння нашої держави для протидії агресії з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка.
Він нагадав, що через великі втрати серед особового складу, Росія вербує ув'язнених для війни проти України. Серед них є злочинці, вбивці, ґвалтівники. За словами Ніколенко, їхня єдина мета - це нести смерть і руйнування.
"Продовжуйте озброювати Україну - це збереже життя наших людей і не допустить російських злочинців до ваших домівок", - написав речник МЗС.
Нагадаємо, окупанти поповнюють свої підрозділи за рахунок ув'язнених з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Окрім того, вербувальники ПВК "Вагнер" з 24 лютого змогли зібрати більше тисячі осіб у російських колоніях, які погодилися відправитися на війну.
Російські військавсе частіше використовують погано навчені підрозділи для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.
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