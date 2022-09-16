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Чтобы не допустить преступников в ваши дома. Партнеров призывают продолжать вооружение Украины

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 16:04
Чтобы не допустить преступников в ваши дома. Партнеров призывают продолжать вооружение Украины Фото: пресс-секретарь МИД Олег Николенко (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Партнеры Украины призывают продолжать вооружение нашего государства для противодействия агрессии со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

Он напомнил, что из-за больших потерь среди личного состава Россия вербует заключенных для войны против Украины. Среди них есть преступники, убийцы, насильники. По словам Николенко, их единственная цель - это нести смерть и разрушение.

"Продолжайте вооружать Украину - это сохранит жизнь наших людей и не допустит российских преступников в ваши дома", - написал спикер МИД.

Напомним, оккупанты пополняют свои подразделения за счет заключенных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, вербовщики ППК "Вагнер" с 24 февраля смогли собрать более тысячи человек в российских колониях, которые согласились отправиться на войну.

Российские войска все чаще используют плохо обученные подразделения для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины.

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