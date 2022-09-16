Чтобы не допустить преступников в ваши дома. Партнеров призывают продолжать вооружение Украины
Партнеры Украины призывают продолжать вооружение нашего государства для противодействия агрессии со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко.
Он напомнил, что из-за больших потерь среди личного состава Россия вербует заключенных для войны против Украины. Среди них есть преступники, убийцы, насильники. По словам Николенко, их единственная цель - это нести смерть и разрушение.
"Продолжайте вооружать Украину - это сохранит жизнь наших людей и не допустит российских преступников в ваши дома", - написал спикер МИД.
Напомним, оккупанты пополняют свои подразделения за счет заключенных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, вербовщики ППК "Вагнер" с 24 февраля смогли собрать более тысячи человек в российских колониях, которые согласились отправиться на войну.
Российские войска все чаще используют плохо обученные подразделения для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины.
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