Не допустить обходу санкцій: Литва посилить митний контроль на кордонах

Для цього планується використовувати додаткові аналітичні методи, а також активізувати методи фізичного огляду. У процес перевірки передбачається залучити більшу кількість співробітників, а в разі необхідності навіть можуть залучатися чиновники з інших держустанов.

Перевізники та митні брокери, які вже намагалися обійти санкції, підлягатимуть додатковій перевірці.

"Ми бачимо, що спроб обійти санкції не стає менше, тому вживаємо додаткових заходів. Ті клієнти митниці, які раніше намагалися обійти санкції, не повинні дивуватися, якщо в майбутньому їхні товари опиняться під більш пильною увагою", - говорить генеральний директор Литовської митниці Дарюс Жвіронас.