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Не допустит обхода санкций: Литва усилит таможенный контроль на границах

Фото: Литва усилит таможенный контроль на своих границах (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Литовская таможня в целях обеспечения контроля за выполнением санкций ЕС усиливает процедуры таможенного досмотра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу таможни Литвы.

Для этого планируется использовать дополнительные аналитические методы, а также активизировать методы физического осмотра. В процесс проверки предполагается вовлечь большее количество сотрудников, а в случае необходимости даже могут привлекаться чиновники из других госучреждений.

Перевозчики и таможенные брокеры, которые уже пытались обойти санкции, будут подлежать дополнительной проверке.

"Мы видим, что попыток обойти санкции не становится меньше, поэтому принимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которые ранее пытались обойти санкции, не должны удивляться, если в будущем их товары окажутся под более пристальным вниманием", - говорит генеральный директор Литовской таможни Дарюс Жвиронас.

Ранее сообщалось, что россиян могут не впустить в Литву, если они не выскажутся против войны и не признают Крым украинским. Сотрудники пограничной службы имеют полное право интересоваться у граждан РФ их позицией относительно агрессии России в Украине, а также уточнять "чей Крым".

Также мы писали, что Литва призвала ЕС принять единое решение об отмене туристических виз для россиян, так санкции будут работать более эффективно.

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