Не допустить обходу санкцій: Литва посилить митний контроль на кордонах
Литовська Митниця з метою забезпечення контролю за виконанням санкцій ЄС посилює процедури митного огляду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу митниці Литви.
Для цього планується використовувати додаткові аналітичні методи, а також активізувати методи фізичного огляду. У процес перевірки передбачається залучити більшу кількість співробітників, а в разі необхідності навіть можуть залучатися чиновники з інших держустанов.
Перевізники та митні брокери, які вже намагалися обійти санкції, підлягатимуть додатковій перевірці.
"Ми бачимо, що спроб обійти санкції не стає менше, тому вживаємо додаткових заходів. Ті клієнти митниці, які раніше намагалися обійти санкції, не повинні дивуватися, якщо в майбутньому їхні товари опиняться під більш пильною увагою", - говорить генеральний директор Литовської митниці Дарюс Жвіронас.
Раніше повідомлялося, що росіян можуть не впустити в Литву, якщо вони не висловляться проти війни і не визнають Крим українським. Співробітники прикордонної служби мають повне право цікавитися у громадян РФ їх позицією щодо агресії Росії в Україні, а також уточнювати "чий Крим".
Також ми писали, що Литва закликала ЄС прийняти єдине рішення про скасування туристичних віз для росіян, так санкції будуть працювати більш ефективно.
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