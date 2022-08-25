ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не допустит обхода санкций: Литва усилит таможенный контроль на границах

Новина українською →
Вильнюс, Четверг 25 августа 2022 18:17
Не допустит обхода санкций: Литва усилит таможенный контроль на границах Фото: Литва усилит таможенный контроль на своих границах (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Литовская таможня в целях обеспечения контроля за выполнением санкций ЕС усиливает процедуры таможенного досмотра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу таможни Литвы.

Для этого планируется использовать дополнительные аналитические методы, а также активизировать методы физического осмотра. В процесс проверки предполагается вовлечь большее количество сотрудников, а в случае необходимости даже могут привлекаться чиновники из других госучреждений.

Перевозчики и таможенные брокеры, которые уже пытались обойти санкции, будут подлежать дополнительной проверке.

"Мы видим, что попыток обойти санкции не становится меньше, поэтому принимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которые ранее пытались обойти санкции, не должны удивляться, если в будущем их товары окажутся под более пристальным вниманием", - говорит генеральный директор Литовской таможни Дарюс Жвиронас.

Ранее сообщалось, что россиян могут не впустить в Литву, если они не выскажутся против войны и не признают Крым украинским. Сотрудники пограничной службы имеют полное право интересоваться у граждан РФ их позицией относительно агрессии России в Украине, а также уточнять "чей Крым".

Также мы писали, что Литва призвала ЕС принять единое решение об отмене туристических виз для россиян, так санкции будут работать более эффективно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Литва Вторжение России в Украину
NEWS
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение