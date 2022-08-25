Не допустит обхода санкций: Литва усилит таможенный контроль на границах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу таможни Литвы.

Для этого планируется использовать дополнительные аналитические методы, а также активизировать методы физического осмотра. В процесс проверки предполагается вовлечь большее количество сотрудников, а в случае необходимости даже могут привлекаться чиновники из других госучреждений.

Перевозчики и таможенные брокеры, которые уже пытались обойти санкции, будут подлежать дополнительной проверке.

"Мы видим, что попыток обойти санкции не становится меньше, поэтому принимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которые ранее пытались обойти санкции, не должны удивляться, если в будущем их товары окажутся под более пристальным вниманием", - говорит генеральный директор Литовской таможни Дарюс Жвиронас.