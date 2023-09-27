Допуск юношеских команд России к турнирам УЕФА: Литва поддержала бойкот

В федерации подчеркнули, что для них решение УЕФА о допуске юношеских команд России к соревнованиям было несколько неожиданным. Но Литва продолжает придерживаться позиции, что какие-либо сборные или клубы страны-агрессора не должны иметь возможность выступать в международных соревнованиях в настоящее время.

"Мы можем подтвердить, что остаемся верны прежней позиции, осуждающей военные действия России в Украине, и заверить вас, что мы 100% не будем играть с российскими футболистами, даже если это будет определяться жеребьевкой того или иного турнира", - уточняют в федерации.

Там также добавили, что в случае совпадений при жеребьевке литовские команды не будут выходить на поле, независимо от возможных санкций.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 26 сентября, УЕФА решил допустить российские юношеские команды на международную арену. Это объяснили тем, что детей якобы нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых.

Позже несколько стран объявили, что они будут бойкотировать матчи против российских команд. В частности, такое решение приняли Польша и Латвия.