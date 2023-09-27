ua en ru
Ср, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Латвия и Польша присоединились к бойкоту возвращения России в соревнования УЕФА

Рига, Среда 27 сентября 2023 16:00
UA EN RU
Латвия и Польша присоединились к бойкоту возвращения России в соревнования УЕФА Фото: Женская сборная Латвии U-17 (в карминовых красках) против ровесниц из России не будет играть (tff.org)
Автор: Антон Федорцив

Латвийская футбольная федерация решила, что местные команды всех уровней не будут играть против сборных России. Аналогичное решение принял и Польский футбольный союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Латвийские футбольные функционеры отказались играть против россиян при любых условиях. Балтийцы не выйдут на потенциальные поединки с юношескими сборными России, вне зависимости от места проведения матчей и статуса российских футболистов.

"Федерация еще раз подтверждает, что является и будет единственной с Украиной и украинскими коллегами во всех последующих решениях. Также ЛФФ полностью уважает и соблюдает установленные латвийским законодательством процедуры по проведению таких игр или ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию Латвии", – говорится в заявлении.

Позицию балтийских коллег разделяют и в Польше. Глава тамошней ассоциации Цезарий Кулеша выразил удивление из-за намерений УЕФА позволить россиянам соревноваться во время войны против Украины. "Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, наши сборные не будут с ними соперничать. Это единственное правильное решение", – написал он в Twitter.

Накануне УЕФА неожиданно вернул в соревнования юношеские команды из России. Теперь сборные U-17 смогут снова выступать на международной арене. Такое решение союз мотивировал заботой о несовершеннолетних футболистах.

К слову, английская Футбольная ассоциация отреагировала на решение УЕФА отказом играть против сборных России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация УЕФА Футбол Санкции против России
NEWS
Генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении
Генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне