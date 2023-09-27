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Допуск юнацьких команд Росії до турнірів УЄФА: Литва підтримала бойкот

Фото: Литва підтримала бойкот після допуску юнацьких команд Росії до турнірів УЄФА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Юнацькі команди Литви з футболу бойкотуватимуть матчі проти юнацьких команд Росії у разі збігів під час жеребкування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Литовської футбольної федерації.

У федерації наголосили, що для них рішення УЄФА про допуск юнацьких команд Росії до змагань було дещо несподіваним. Але Литва продовжує дотримуватися позиції, що будь-які збірні чи клуби країни-агресора не повинні мати можливість виступати у міжнародних змаганнях.

"Ми можемо підтвердити, що залишаємося вірними колишній позиції, яка засуджує військові дії Росії в Україні, і запевнити вас, що ми 100% не гратимемо з російськими футболістами, навіть якщо це визначатиметься жеребкуванням того чи іншого турніру", - уточнюють у федерації.

Там також додали, що у разі збігів під час жеребкування литовські команди не виходитимуть на поле, незалежно від можливих санкцій.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 26 вересня, УЄФА вирішив допустити російські юнацькі команди на міжнародну арену. Це пояснили тим, що дітей нібито не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих.

Пізніше кілька країн оголосили, що вони бойкотуватимуть матчі проти російських команд. Зокрема, таке рішення ухвалили Польща та Латвія.

 

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