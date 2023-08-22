RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Помогут в освобождении Крыма. Украина хочет получить от США ракеты JASSM для F-16, - Forbes

Фото: Украина хочет получить от США ракеты JASSM для F-16 (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Украина хочет получить от США американские крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16. С их помощью ВСУ будет проще освободить оккупированный россиянами Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Издание напоминает, что пока из дальнобойного вооружения в боевой авиации Украины поставлены Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow и идентичные SCALP-EG из Франции.

"Но ракета, которая может иметь наибольшее значение, JASSM, двухтонная крылатая ракета-невидимка с дальностью действия 230 миль, все еще находится в списке пожеланий Киева. До тех пор, пока США не одобрят JASSM для передачи Украине, украинские F-16 не будут использовать весь свой потенциал", - отмечает Forbes.

В материале говорится, что F-16 еще не совместимы со Storm Shadow/SCALP, но совместимы с JASSM, и, объединив истребители и JASSM, Воздушные силы Украины "смогут удвоить свои возможности для глубоких ударов".

"Истребители F-16, оснащенные JASSM, могут иметь решающее значение для долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма "без боя", - заявила аналитик калифорнийской корпорации RAND Corporation Бринн Таннехилл.

F-16 для Украины

Напомним, недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Уже известно, что Нидерланды предоставят Украине 42 американских истребителя, а Дания - еще 19.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиF-16ракетиКримВоенная помощьВойна России против Украины