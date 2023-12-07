Допоможуть збільшити експорт: у Білому домі назвали ключові галузі економіки України
Спецпредставник США Пенні Пріцкер відзначила важливі галузі економіки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Президента України .
Спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер зазначила, що економічна підтримка України - один з основних компонентів безпеки допомоги Сполученими Штатами.
"Ми маємо працювати разом з українцями, щоб прискорити реформи, підтримати розвиток ключової інфраструктури, необхідної для стимулювання економічного зростання та збільшення експорту", - сказала Пріцкер.
На думку Пенні Пріцкер, необхідно враховувати український промисловий потенціал, у тому числі таких галузей, як сільське господарство, інформаційні технології (IT), енергетика, транспорт і логістика, а також оборонне виробництво.
Спецпредставник переконана, що Україна в майбутньому стане стійкою, цифровізованою, конкурентоспроможною європейською країною з потужним оборонним потенціалом та здатною захистити себе.
Економічна підтримка США
Стало відомо, що законопроект про допомогу Україні не пройшов процедурне голосування у Сенаті США. Раніше президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити гроші на допомогу Україні. Він запропонував виділити 61,4 млрд доларів для України.
Детальніше про те, чому у США не можуть домовитися про фінансування допомоги Україні, - у матеріалі РБК-Україна.
Раніше ми писали, що міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським надав Україні новий військовий пакет допомоги.
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