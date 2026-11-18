ДТЭК совместно с Национальной платформой ОСМД вводит в Киеве специальный чат-бот для оперативного реагирования на аварии с электроснабжением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Что известно о новом чат-боте от ДТЭК

ДТЭК Киевские электросети совместно с Национальной платформой ОСМД вводят новый чат-бот для руководства ОСМД, жилищно-строительных кооперативов и управляющих компаний.

"Заявки из чат-бота ОСР будет обрабатывать с самым высоким приоритетом - и свет жителям столицы будет возвращаться быстрее", - отмечают в энергетической компании.

Благодаря чат-боту энергетики будут получать проверенные заявки без дублирования сотен одинаковых обращений от жильцов одного дома. После предварительной проверки информация будет поступать непосредственно диспетчерам ДТЭК и будет получать наивысший приоритет обработки.

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Кроме того, новый механизм поможет быстрее определять причину отсутствия света и устанавливать, где возникла неисправность: в сетях ДТЭК или внутри дома. Это позволит оперативно привлекать ответственных специалистов и избегать излишних выездов аварийных бригад.

Как воспользоваться чат-ботом

Чтобы воспользоваться чат-ботом, представителям ОСМД, ЖСК и управляющих компаний необходимо пройти верификацию по специальной ссылке.

После этого они получат доступ к закрытой группе Национальной платформы ОСМД, где смогут подавать заявки по проблемам с электроснабжением.

В ДТЭК отмечают, что в сложных случаях, когда аварию невозможно устранить за один выезд, специально определенный специалист компании будет координировать взаимодействие с представителями дома до полного восстановления электроснабжения.