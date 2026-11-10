Почему свет исчезает сразу после включения: объяснение от ДТЭК
Очень часто свет исчезает сразу после включения по графику. Энергетики объяснили причину и призвали не включать мощные приборы в сеть одномоментно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Почему исчезает свет
По объяснениям энергетиков, после долгого отключения бойлеры, обогреватели, инверторы и другая мощная техника, оставленная подключенной к сети, автоматически начинает работать, как только свет появляется.
"А еще мы сразу включаем стиральные машины, электроплиты, ставим заряжаться станции, и это понятно - хочется успеть все, пока есть свет", - говорят в ДТЭК.
Однако когда тысячи мощных приборов работают одновременно, нагрузка на сеть резко возрастает, возникают новые аварии - и свет снова исчезает или прыгает напряжение, уточнили энергетики.
Призыв ДТЭК
Поэтому по возвращении света нужно включать мощную технику постепенно - что-то через 15 минут, что-то позже.
"Так вы поможете снизить нагрузку на сеть и риск новых аварий", - призвали энергетики.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине 11 ноября отключения электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток. Для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений (от 1,5 до 4 очередей).
Кроме того, премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что этой ночью РФ атаковала 10 областей Украины . Враг бил по пяти крупным энергетическим подстанциям.