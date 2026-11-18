ДТЕК спільно з Національною платформою ОСББ запроваджує у Києві спеціальний чат-бот для оперативного реагування на аварії з електропостачанням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Що відомо про новий чат-бот від ДТЕК

ДТЕК Київські електромережі спільно з Національною платформою ОСББ запроваджують новий чат-бот для керівництва ОСББ, житлово-будівельних кооперативів та керуючих компаній.

"Заявки з чат-боту ОСР буде опрацьовувати з найвищим пріоритетом - і світло мешканцям столиці повертатиметься швидше", - зазначають в енергетичній компанії.



Завдяки чат-боту енергетики отримуватимуть перевірені заявки без дублювання сотень однакових звернень від мешканців одного будинку. Після попередньої перевірки інформація надходитиме безпосередньо до диспетчерів ДТЕК та отримуватиме найвищий пріоритет опрацювання.

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Крім того, новий механізм допоможе швидше визначати причину відсутності світла та встановлювати, де саме виникла несправність: у мережах ДТЕК чи всередині будинку. Це дозволить оперативно залучати відповідальних фахівців та уникати зайвих виїздів аварійних бригад.

Як скористатися чат-ботом

Щоб скористатися чат-ботом, представникам ОСББ, ЖБК та керуючих компаній необхідно пройти верифікацію за спеціальним посиланням.

Після цього вони отримають доступ до закритої групи Національної платформи ОСББ, де зможуть подавати заявки щодо проблем з електропостачанням.



У ДТЕК зазначають, що в складних випадках, коли аварію неможливо усунути за один виїзд, спеціально визначений фахівець компанії координуватиме взаємодію з представниками будинку до повного відновлення електропостачання.