Допоможе швидше повертати світло після аварій: ДТЕК запустив у Києві чат-бот для ОСББ
ДТЕК спільно з Національною платформою ОСББ запроваджує у Києві спеціальний чат-бот для оперативного реагування на аварії з електропостачанням.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Що відомо про новий чат-бот від ДТЕК
ДТЕК Київські електромережі спільно з Національною платформою ОСББ запроваджують новий чат-бот для керівництва ОСББ, житлово-будівельних кооперативів та керуючих компаній.
"Заявки з чат-боту ОСР буде опрацьовувати з найвищим пріоритетом - і світло мешканцям столиці повертатиметься швидше", - зазначають в енергетичній компанії.
Завдяки чат-боту енергетики отримуватимуть перевірені заявки без дублювання сотень однакових звернень від мешканців одного будинку. Після попередньої перевірки інформація надходитиме безпосередньо до диспетчерів ДТЕК та отримуватиме найвищий пріоритет опрацювання.
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Крім того, новий механізм допоможе швидше визначати причину відсутності світла та встановлювати, де саме виникла несправність: у мережах ДТЕК чи всередині будинку. Це дозволить оперативно залучати відповідальних фахівців та уникати зайвих виїздів аварійних бригад.
Як скористатися чат-ботом
Щоб скористатися чат-ботом, представникам ОСББ, ЖБК та керуючих компаній необхідно пройти верифікацію за спеціальним посиланням.
Після цього вони отримають доступ до закритої групи Національної платформи ОСББ, де зможуть подавати заявки щодо проблем з електропостачанням.
У ДТЕК зазначають, що в складних випадках, коли аварію неможливо усунути за один виїзд, спеціально визначений фахівець компанії координуватиме взаємодію з представниками будинку до повного відновлення електропостачання.
Нагадаємо, енергетики ДТЕК пояснили, чому дуже часто світло зникає одразу після включення за графіками, і що потрібно робити, щоб запобігти цьому.