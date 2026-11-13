"Мы боремся за выживание людей": в каких условиях электрики ремонтирует сети

Россия значительно усилила атаки на украинскую энергетику, а постоянные обстрелы и воздушные тревоги существенно затрудняют восстановление поврежденных электростанций.

В каких условиях приходится работать электрикам ДТЭК, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на репортаж BBC.

Российские войска продолжают массированные атаки на украинские электростанции, нанося масштабные разрушения энергетической инфраструктуре.

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Журналисты посетили одну из крупнейших электростанций Украины, которая была практически уничтожена в результате недавнего удара баллистическими ракетами.

"Это была очень мощная атака. Мы никогда раньше не переживали ничего подобного. Удары были и раньше, часть крыши рухнула, ситуация была довольно тяжелой. Но на этот раз разрушения были особенно серьезными", - рассказал работник электростанции Владимир Коваленко, работающий на предприятии уже 25 лет.

Как отмечают в репортаже, с августа Россия почти каждый день атакует украинские энергетические объекты. При этом постоянные воздушные тревоги существенно усложняют восстановительные работы.

Только через четыре часа пребывания журналистов на электростанции воздушную тревогу объявляли семь раз. Из-за угрозы новых ударов энергетики вынуждены останавливать ремонты и прятаться в укрытиях.

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Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что в этом году российские атаки стали более масштабными и мощными, а имеющиеся средства противовоздушной обороны не могут защитить все объекты критической инфраструктуры.

"Отличие заключается в масштабах атак и различных типах оружия, которые используются. Атаки стали вдвое мощнее и масштабнее", - отметил он.

По словам гендиректора ДТЭК, из-за постоянных обстрелов и воздушных тревог энергетики могут полноценно работать над восстановлением поврежденной электростанции всего один-два часа в сутки. Восстановление объекта будет длиться по меньшей мере до следующего лета.

"Мы боремся за выживание людей и всей страны зимой", - подытожил Тимченко.