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В Украине изменили периоды выплат переселенцам

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Украина, Среда 02 августа 2023 15:18
В Украине изменили периоды выплат переселенцам Фото: периоды выплат для ВПЛ изменили с 1 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров сменил с 1 августа периоды выплат денежной помощи внутренне перемещенным лицам на проживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Таким образом, в августе и в дальнейшем будет два выплатных периода помощи ВПЛ - до 15 и 28 числа", - говорится в сообщении.

Речь идет о ежемесячной помощи из госбюджета на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев.

Изменения в выплатах ВПЛ

Согласно решению правительства, с 1 августа выплаты для ВПЛ будут назначаться только на шесть месяцев.

Помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть:

  • дети с инвалидностью,
  • лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью,
  • лица пенсионного возраста,
  • имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет
  • несовершеннолетним и малолетним детям, прибывшим без сопровождения законного представителя,
  • если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

Кому отменят выплаты

С 1 сентября помощь не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы

А именно, с 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые:

  • приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданные на нужды обороны страны;
  • приобрели на сумму более 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
  • имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн;
  • приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн.;
  • имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение.

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Внутренне перемещенные лица Министерство реинтеграции
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