RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Помощь Украине при Мерце усилят. Сибига поговорил с будущим главой МИД Германии

Фото: будущий глава МИД Германии Йоханн Вадефуль и глава МИД Украины Андрей Сибига (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига впервые пообщался с будущим главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Они обсудили помощь Украине в обороне от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в соцсети X.

По словам Сибиги, он поздравил Вадефуля с номинацией на пост федерального министра иностранных дел Германии. 

"Я проинформировал Йоханна о ситуации на поле боя и мирных усилиях Украины. Я ценю его последовательную личную позицию в пользу наших общих принципов, а также его сегодняшнее подтверждение того, что следующее правительство Германии сохранит и усилит свою поддержку Украины", - добавил глава МИД Украины. 

По словам украинского министра, он пригласил Вадефуля присоединиться к министрам иностранных дел ЕС во время их визита в Украину 9 мая. Тогда он уже официально будет главой МИД Германии. 

Сибига поблагодарил Германию за принципиальную поддержку Украины. По его словам, Киев надеется на тесное сотрудничество со следующим правительством для восстановления справедливого мира в Украине, укрепления европейской безопасности и суверенитета, а также защиты стабильности на нашем континенте.

Мерц станет канцлером

Напомним, лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц может стать канцлером Германии уже 6 мая. В этот день созовут Бундестаг для принятия соответствующего решения.

Ожидается, что министром иностранных дел в правительстве Мерца станет Йоханн Вадефуль. При этом министром обороны останется Борис Писториус.

К слову, Мерц поддерживает предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus, которые Олаф Шольц категорически не хотел поставлять.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей СибигаПомощь УкраинеМИД ГерманииВойна в Украине