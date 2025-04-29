Допомогу Україні за Мерца посилять. Сибіга поговорив із майбутнім головою МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вперше поспілкувався з майбутнім главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем. Вони обговорили допомогу Україні в обороні від Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в соцмережі X.
За словами Сибіги, він привітав Вадефуля з номінацією на посаду федерального міністра закордонних справ Німеччини.
"Я поінформував Йоганна про ситуацію на полі бою і мирні зусилля України. Я ціную його послідовну особисту позицію на користь наших спільних принципів, а також його сьогоднішнє підтвердження того, що наступний уряд Німеччини збереже і посилить свою підтримку України", - додав глава МЗС України.
За словами українського міністра, він запросив Вадефуля приєднатися до міністрів закордонних справ ЄС під час їхнього візиту в Україну 9 травня. Тоді він уже офіційно буде главою МЗС Німеччини.
Сибіга подякував Німеччині за принципову підтримку України. За його словами, Київ сподівається на тісну співпрацю з наступним урядом для відновлення справедливого миру в Україні, зміцнення європейської безпеки та суверенітету, а також захисту стабільності на нашому континенті.
Нагадаємо, лідер партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц може стати канцлером Німеччини вже 6 травня. Цього дня скличуть Бундестаг для ухвалення відповідного рішення.
Очікується, що міністром закордонних справ в уряді Мерца стане Йоганн Вадефуль. При цьому міністром оборони залишиться Борис Пісторіус.
До слова, Мерц підтримує надання Україні далекобійних ракет Taurus, які Олаф Шольц категорично не хотів постачати.
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