Бундестаг готовится избрать Мерца канцлером: известна решающая дата

Лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца могут избрать новым канцлером Германии 6 мая. Президент Бундестага Юлия Клёкнер готовится созвать парламент в этот день для проведения выборов главы правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.de .

По информации издания, Бундестаг может избрать Мерца канцлером через два с половиной месяца после федеральных выборов. Однако предварительным условием для этого является утверждение коалиционного соглашения между ХДС, Христианско-социальным союзом (ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Исполнительный комитет ХСС уже поддержал соглашение. ХДС должен принять решение на небольшой партийной конференции 28 апреля. Члены СДПГ будут голосовать за 144-страничное соглашение со вторника, 15 апреля, до 29 апреля. Для его ратификации требуется не только большинство голосов, но и участие не менее 20% членов партии в полностью цифровом голосовании.

Минимум 316 голосов для избрания

Согласно статье 63 Основного закона, Федерального канцлера избирает Бундестаг без обсуждения по представлению Федерального президента. Для этого нужна поддержка большинства членов Бундестага - то есть 316 голосов.

Если Мерц будет избран канцлером, его правительство, скорее всего, примет присягу в Бундестаге того же 6 мая. После этого федеральное правительство сможет начать работу - ровно через шесть месяцев после распада предыдущей правящей коалиции 6 ноября 2024 года.

После избрания Мерц сразу отправится во дворец Бельвю для встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, который вручит ему сертификат о назначении. Затем он вернется в Бундестаг и примет присягу как новый канцлер. Для этого достанут оригинал Основного закона, хранящийся в сейфе директора Бундестага, и новоизбранный канцлер торжественно зачитает текст присяги.

Формирование правящей коалиции

Напомним, 7 апреля блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) объявили о заключении коалиционного соглашения.

Согласно 144-страничному соглашению, они договорились создать экспертную комиссию по модернизации долгового тормоза, снижать налог на 1% в год в течение пяти лет, начиная с 2028-го.

Также партии договорились отменить возможность получения гражданства ФРГ за три года, ввести добровольную военную службу, сократить бюджетные расходы, в частности добровольное финансирование международных организаций.