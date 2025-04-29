ua en ru
Вт, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Помощь Украине при Мерце усилят. Сибига поговорил с будущим главой МИД Германии

Вторник 29 апреля 2025 16:45
UA EN RU
Помощь Украине при Мерце усилят. Сибига поговорил с будущим главой МИД Германии Фото: будущий глава МИД Германии Йоханн Вадефуль и глава МИД Украины Андрей Сибига (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига впервые пообщался с будущим главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Они обсудили помощь Украине в обороне от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в соцсети X.

По словам Сибиги, он поздравил Вадефуля с номинацией на пост федерального министра иностранных дел Германии.

"Я проинформировал Йоханна о ситуации на поле боя и мирных усилиях Украины. Я ценю его последовательную личную позицию в пользу наших общих принципов, а также его сегодняшнее подтверждение того, что следующее правительство Германии сохранит и усилит свою поддержку Украины", - добавил глава МИД Украины.

По словам украинского министра, он пригласил Вадефуля присоединиться к министрам иностранных дел ЕС во время их визита в Украину 9 мая. Тогда он уже официально будет главой МИД Германии.

Сибига поблагодарил Германию за принципиальную поддержку Украины. По его словам, Киев надеется на тесное сотрудничество со следующим правительством для восстановления справедливого мира в Украине, укрепления европейской безопасности и суверенитета, а также защиты стабильности на нашем континенте.

Мерц станет канцлером

Напомним, лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц может стать канцлером Германии уже 6 мая. В этот день созовут Бундестаг для принятия соответствующего решения.

Ожидается, что министром иностранных дел в правительстве Мерца станет Йоханн Вадефуль. При этом министром обороны останется Борис Писториус.

К слову, Мерц поддерживает предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus, которые Олаф Шольц категорически не хотел поставлять.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Сибига Помощь Украине МИД Германии Война в Украине
NEWS
Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тысяч гривен
Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тысяч гривен
DAILY
100 дней хаоса. Как Трамп меняет правила игры для Америки и мира
Роман Кот, Милан Лелич 100 дней хаоса. Как Трамп меняет правила игры для Америки и мира