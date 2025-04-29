Помощь Украине при Мерце усилят. Сибига поговорил с будущим главой МИД Германии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига впервые пообщался с будущим главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Они обсудили помощь Украине в обороне от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в соцсети X .

По словам Сибиги, он поздравил Вадефуля с номинацией на пост федерального министра иностранных дел Германии.

"Я проинформировал Йоханна о ситуации на поле боя и мирных усилиях Украины. Я ценю его последовательную личную позицию в пользу наших общих принципов, а также его сегодняшнее подтверждение того, что следующее правительство Германии сохранит и усилит свою поддержку Украины", - добавил глава МИД Украины.

По словам украинского министра, он пригласил Вадефуля присоединиться к министрам иностранных дел ЕС во время их визита в Украину 9 мая. Тогда он уже официально будет главой МИД Германии.

Сибига поблагодарил Германию за принципиальную поддержку Украины. По его словам, Киев надеется на тесное сотрудничество со следующим правительством для восстановления справедливого мира в Украине, укрепления европейской безопасности и суверенитета, а также защиты стабильности на нашем континенте.