Помощь Украине при Мерце усилят. Сибига поговорил с будущим главой МИД Германии
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига впервые пообщался с будущим главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Они обсудили помощь Украине в обороне от России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в соцсети X.
По словам Сибиги, он поздравил Вадефуля с номинацией на пост федерального министра иностранных дел Германии.
"Я проинформировал Йоханна о ситуации на поле боя и мирных усилиях Украины. Я ценю его последовательную личную позицию в пользу наших общих принципов, а также его сегодняшнее подтверждение того, что следующее правительство Германии сохранит и усилит свою поддержку Украины", - добавил глава МИД Украины.
По словам украинского министра, он пригласил Вадефуля присоединиться к министрам иностранных дел ЕС во время их визита в Украину 9 мая. Тогда он уже официально будет главой МИД Германии.
Сибига поблагодарил Германию за принципиальную поддержку Украины. По его словам, Киев надеется на тесное сотрудничество со следующим правительством для восстановления справедливого мира в Украине, укрепления европейской безопасности и суверенитета, а также защиты стабильности на нашем континенте.
Мерц станет канцлером
Напомним, лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц может стать канцлером Германии уже 6 мая. В этот день созовут Бундестаг для принятия соответствующего решения.
Ожидается, что министром иностранных дел в правительстве Мерца станет Йоханн Вадефуль. При этом министром обороны останется Борис Писториус.
К слову, Мерц поддерживает предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus, которые Олаф Шольц категорически не хотел поставлять.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.