Помогли отмыть более 300 млн гривен. В деле Сенниченко новые подозреваемые

В НАБУ не назвали имена фигурантов, но, по информации источников РБК-Украина, это:

Зоя и Анатолий Гмырины - родители Андрея Гмырина, экс-советника бывшего главы Фонда госимущества Сенниченко;

Елена Колот - родственница Гмырина;

Юлия Меншун - бухгалтер.

Правоохранители выяснили, что для того, чтобы отмыть деньги, полученные незаконным путем, подозреваемые создавали за границей компании, на которые приобретали разные активы. Речь о земельных участках в Хорватии, дорогих авто, этаж квартир в жилом доме в ОАЭ и не только.

"Общая сумма легализованного имущества - более 300 млн гривен", - подчеркнули в НАБУ.

Участников схемы украинские правоохранители установили в рамках совместной следственной группы с рядом европейских стран.