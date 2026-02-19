Помогли отмыть более 300 млн гривен. В деле Сенниченко новые подозреваемые

Украинские правоохранители разоблачили новых фигурантов преступной группировки, которую возглавлял экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Они могли помочь отмыть более 300 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ в Telegram.
В НАБУ не назвали имена фигурантов, но, по информации источников РБК-Украина, это:
Правоохранители выяснили, что для того, чтобы отмыть деньги, полученные незаконным путем, подозреваемые создавали за границей компании, на которые приобретали разные активы. Речь о земельных участках в Хорватии, дорогих авто, этаж квартир в жилом доме в ОАЭ и не только.
"Общая сумма легализованного имущества - более 300 млн гривен", - подчеркнули в НАБУ.
Участников схемы украинские правоохранители установили в рамках совместной следственной группы с рядом европейских стран.
По данным следствия, бывший глава Фонда госимущества вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".
Эти директора заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости забирали и переводили в пользу преступной организации.
Из-за этого государство потеряло более 700 млн гривен. Также подозреваемые обвиняются в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму более 10 млрд гривен.
В настоящее время по этому делу 15 подозреваемых.