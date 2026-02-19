RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Помогли отмыть более 300 млн гривен. В деле Сенниченко новые подозреваемые

Фото: Дмитрий Сенниченко (spfu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украинские правоохранители разоблачили новых фигурантов преступной группировки, которую возглавлял экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Они могли помочь отмыть более 300 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ в Telegram.

Читайте также: Суд заочно арестовал бывшего главу Фонд госимущества Сенниченко

В НАБУ не назвали имена фигурантов, но, по информации источников РБК-Украина, это: 

  • Зоя и Анатолий Гмырины - родители Андрея Гмырина, экс-советника бывшего главы Фонда госимущества Сенниченко;
  • Елена Колот - родственница Гмырина;
  • Юлия Меншун - бухгалтер.

Правоохранители выяснили, что для того, чтобы отмыть деньги, полученные незаконным путем, подозреваемые создавали за границей компании, на которые приобретали разные активы. Речь о земельных участках в Хорватии, дорогих авто, этаж квартир в жилом доме в ОАЭ и не только. 

"Общая сумма легализованного имущества - более 300 млн гривен", - подчеркнули в НАБУ. 

Участников схемы украинские правоохранители установили в рамках совместной следственной группы с рядом европейских стран. 

Дело Сенниченко

По данным следствия, бывший глава Фонда госимущества вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

Эти директора заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости забирали и переводили в пользу преступной организации.

Из-за этого государство потеряло более 700 млн гривен. Также подозреваемые обвиняются в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму более 10 млрд гривен.

В настоящее время по этому делу 15 подозреваемых.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФГИУНАБУСАПКоррупция