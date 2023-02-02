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Помогли нам снести еще одну стену - Кулеба о Leopard от Польши

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Четверг 02 февраля 2023 17:00
Помогли нам снести еще одну стену - Кулеба о Leopard от Польши Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Решение Польши о передаче Украине Leopard, а также ее содействие для получения танков от других стран помогло "снести еще одну стену".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью польскому изданию Niezalezna.pl.

"Отдельно хотелось бы обратить внимание на решение Польши, имеющее огромные последствия, передать Украине танки Leopard. Вы помогли нам снести еще одну стену", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина благодарна союзникам "за важные и новаторские решения о предоставлении новых пакетов оборонной поддержки" и что каждое такое решение разрушает надежды российского диктатора Владимира Путина переломить ход войны в его пользу.

Министр также подчеркнул, что ради "решительной победы свободы" не может быть "табу и запрещенных тем, касающихся поставок мощнейшего оружия", и что именно этим кредо украинская дипломатия руководствуется во время переговоров.

"Мы будем укреплять оборонный потенциал Украины и мощь украинской армии через "Рамштайн" и другие эффективные форматы до тех пор, пока оккупанты не смогут больше сопротивляться и продолжать террор против нашего народа", - подытожил Кулеба.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Варшава решила передать Киеву "роту танков" Leopard 2. Позже стало известно, что речь идет о около 14 таких танках.

Именно после этого решение Польши Германия согласилась передать Украине танки Leopard 2 и позволила проводить соответствующие поставки другим странам.

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