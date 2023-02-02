Допомогли нам знести ще одну стіну, - Кулеба про Leopard від Польщі

Рішення Польщі про передачу Україні Leopard, а також її сприяння для отримання танків від інших країн допомогло "знести ще одну стіну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю польському виданню Niezalezna.pl .

"Окремо хотілося б звернути увагу на рішення Польщі, що має величезні наслідки, передати Україні танки Leopard. Ви допомогли нам знести ще одну стіну", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна вдячна союзникам "за важливі та новаторські рішення щодо надання нових пакетів оборонної підтримки" і що кожне таке рішення руйнує надії російського диктатора Володимира Путіна переламати хід війни на його користь.

Міністр також наголосив, що заради "рішучої перемоги свободи" не може бути "табу і заборонених тем, що стосуються постачання найпотужнішої зброї", і що саме цим кредо українська дипломатія керується під час переговорів.

"Ми зміцнюватимемо оборонний потенціал України та міць української армії через "Рамштайн" та інші ефективні формати доти, доки окупанти не зможуть більше чинити опір і продовжувати терор проти нашого народу", - підсумував Кулеба.