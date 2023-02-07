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Помогла собака. Полицейские под плотным огнем РФ эвакуировали семью из Угледара (видео)

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Угледар, Вторник 07 февраля 2023 21:56
Помогла собака. Полицейские под плотным огнем РФ эвакуировали семью из Угледара (видео) Фото: Полицейские под плотным огнем РФ эвакуировали семью из Угледара (mil in ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители вывезли из Угледара семью с двумя детьми. Кроме взрослых, в городе остается только один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Донецкой области.

"По состоянию на сегодняшний день ситуация в Угледаре остается напряженной. Российские войска бросают все силы, чтобы захватить город. В считанные минуты затишья, между непрерывным штурмом, полицейские, рискуя жизнью, пытаются вывезти местных жителей из ада", - говорится в сообщении.

Начальник Волновахского районного отдела полиции Андрей Друмов и глава полиции Угледара Денис Олениченко эвакуировали из города семью с двумя детьми. Однако семья попросила несколько дней, чтобы собрать вещи.

"Мать Татьяна, отец Андрей, 10-летняя Дарья и 7-летний Константин жили в подвале многоэтажки, которая находится на окраине со стороны оккупированной Павловки. В этом районе уже частично были россияне", - добавили полицейские.

Под постоянными обстрелами правоохранители смогли доехать до места нахождения семьи. Но из-за российских бомбардировок полицейских никто из семьи не слышал, поэтому на помощь пришла собака, именно она начала лаять и члены семьи вышли из подвала. Правоохранители подогнали транспорт, одели детей в специальные бронежилеты и шлемы и вместе с родителями и собакой быстро доставили в Курахово.

Напомним, что российские оккупанты не пытаются прорвать оборону Угледара. Враг планирует оцепить город с двух сторон.

Украинские защитники устроили засаду во вражеском тылу, уничтожили российскую технику и сорвали штурм оккупантов на Угледарском направлении.

Российские окккупанты, мародерившие во время захвата Бучи и Ирпени Киевской области, сдались ВСУ в плен на Донбассе. Туда, в район Угледара, их опрокинули после возобновления склада.

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