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Возле Угледара в плен ВСУ сдались оккупанты-мародеры из Бучи и Ирпеня

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Украина, Четверг 02 февраля 2023 15:38
Возле Угледара в плен ВСУ сдались оккупанты-мародеры из Бучи и Ирпеня Фото: возле Угледара в плен ВСУ сдались оккупанты-мародеры из Бучу и Ирпеня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты, мародерившие во время захвата Бучи и Ирпеня Киевской области, сдались ВСУ в плен на Донбассе. Туда, в район Угледара, их перебросили после восстановления склада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время онлайн-брифинга в Military Media Center начальника объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского.

"155-я бригада у нас известна по Киевскому направлению, когда штурмовали город Киев (в феврале и марте 2022 года). Они заходили в Ирпень и Бучу. "Прославились" эти бойцы тем, что они мародерили и бесчинствовали. Однако они были почти в полном составе уничтожены в том районе", - рассказал он.

По его словам, после восстановления они появились в Донецком направлении, где (в ноябре 2022 года) были также уничтожены.

"И на сегодняшний день они появились снова в направлении Угледара. 10 их бойцов сдались в плен", - отметил Дмитришковский.

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Донбасс Буча Донецкая область Киевская область Вугледар Ирпень
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