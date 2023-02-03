Пытаются оцепить город. В горсовете описали ситуацию со штурмом россиян Угледара

Российские оккупанты не пытаются прорвать оборону Угледара. Враг планирует оцепить город с двух сторон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя городского головы Максима Вербовского " Суспільному ".

По словам Вербовского, россиянам удалось продвинуться в некоторые окрестные поселки, однако наши герои отбросили их обратно.

В то же время из-за плотного огня врага город фактически разрушен.

"С 21 числа началась контратака врага. В течение восьми суток город был под плотным огнем из артиллерии, градов и вертолетов. Город разрушен. Повреждены 100% домов, вся инфраструктура города также разрушена", - рассказал Вербовский.

Ситуация стабилизирована, однако остается все же тяжелой. Бои продолжаются каждый день. К городу врагу идти еще километра два, чтобы выйти хотя бы на его окрестности.

Заместитель городского головы также добавил, что в Угледаре остаются около 500 гражданских, среди которых трое несовершеннолетних. Недавно правоохранители смогли эвакуировать мать с тремя детьми.