Без помощи Украине. Новый спикер Палаты представителей США предложил пакет для Израиля

Джонсон уже внес соответствующий законопроект в Конгресс. Его планируют рассмотреть на этой неделе.

По информации издания, такая инициатива столкнется с серьезными проблемами, поскольку лидер сенатского большинства Чак Шумер (демократ) и лидер меньшинства Митч Макконнелл (республиканец) отдают предпочтение предложению президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю в один пакет на 106 миллиардов долларов.

"Мы считаем, наша демократическая партия, что мы должны заниматься всем этим вместе: Израиль, Украина, южная часть Тихого океана и т.д. И очевидно, что подобная инициатива значительно затрудняет принятие", - заявил Шумер, комментируя предложение Джонсона.

Пакет, который предлагает принять Джонсон, включает:

4 млрд долларов для Израиля на закупку двух систем противоракетной обороны - "Железного купола" и "Пращи Давида".

4,4 млрд долларов для Пентагона на замену запасов оружия и оборудования, отправленного в Израиль, а также на возмещение расходов.

3,5 млрд долларов для Госдепа в качестве иностранного военного финансирования для оказания помощи Израилю.

Что предшествовало

Напомним, ранее новый спикер Палаты Представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы отдельно.

Еще до этого президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Он включает 61 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.