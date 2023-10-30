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Без помощи Украине. Новый спикер Палаты представителей США предложил пакет для Израиля

Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новый спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон предложил выделить на помощь Израилю 14,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Джонсон уже внес соответствующий законопроект в Конгресс. Его планируют рассмотреть на этой неделе. 

По информации издания, такая инициатива столкнется с серьезными проблемами, поскольку лидер сенатского большинства Чак Шумер (демократ) и лидер меньшинства Митч Макконнелл (республиканец) отдают предпочтение предложению президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю в один пакет на 106 миллиардов долларов. 

"Мы считаем, наша демократическая партия, что мы должны заниматься всем этим вместе: Израиль, Украина, южная часть Тихого океана и т.д. И очевидно, что подобная инициатива значительно затрудняет принятие", - заявил Шумер, комментируя предложение Джонсона. 

Пакет, который предлагает принять Джонсон, включает:

  • 4 млрд долларов для Израиля на закупку двух систем противоракетной обороны - "Железного купола" и "Пращи Давида". 
  • 4,4 млрд долларов  для Пентагона на замену запасов оружия и оборудования, отправленного в Израиль, а также на возмещение расходов.
  • 3,5 млрд долларов для Госдепа в качестве иностранного военного финансирования для оказания помощи Израилю.

Что предшествовало

Напомним, ранее новый спикер Палаты Представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы отдельно. 

Еще до этого президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Он включает 61 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля. 

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