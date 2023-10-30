Без допомоги Україні. Новий спікер Палати представників США запропонував пакет для Ізраїлю

Джонсон уже вніс відповідний законопроект до Конгресу. Його планують розглянути цього тижня.

За інформацією видання, така ініціатива зіштовхнеться з серйозними проблемами, оскільки лідер сенатської більшості Чак Шумер (демократ) і лідер меншості Мітч Макконнелл (республіканець) віддають перевагу пропозиції президента США Джо Байдена об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет на 106 мільярдів доларів.

"Ми вважаємо, наша демократична партія, що ми маємо займатися всім цим разом: Ізраїль, Україна, південна частина Тихого океану тощо. І очевидно, що подібна ініціатива значно ускладнює прийняття", - заявив Шумер, коментуючи пропозицію Джонсона.

Пакет, який пропонує прийняти Джонсон, включає:

4 млрд доларів для Ізраїлю на закупівлю двох систем протиракетної оборони - "Залізного купола" та "Пращі Давида".

4,4 млрд доларів для Пентагону на заміну запасів зброї та обладнання, відправленого до Ізраїлю, а також на відшкодування витрат.

3,5 млрд доларів для Держдепу у якості іноземного військового фінансування для надання допомоги Ізраїлю.

Що передувало

Нагадаємо, раніше новий спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Ще раніше президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Він включає 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.