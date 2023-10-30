Без допомоги Україні. Новий спікер Палати представників США запропонував пакет для Ізраїлю

Новий спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон запропонував виділити на допомогу Ізраїлю 14,3 мільярда доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Джонсон уже вніс відповідний законопроект до Конгресу. Його планують розглянути цього тижня.
За інформацією видання, така ініціатива зіштовхнеться з серйозними проблемами, оскільки лідер сенатської більшості Чак Шумер (демократ) і лідер меншості Мітч Макконнелл (республіканець) віддають перевагу пропозиції президента США Джо Байдена об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет на 106 мільярдів доларів.
"Ми вважаємо, наша демократична партія, що ми маємо займатися всім цим разом: Ізраїль, Україна, південна частина Тихого океану тощо. І очевидно, що подібна ініціатива значно ускладнює прийняття", - заявив Шумер, коментуючи пропозицію Джонсона.
Пакет, який пропонує прийняти Джонсон, включає:
Нагадаємо, раніше новий спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.
Ще раніше президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Він включає 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.
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