RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Без помощи государства промышленности угрожает цепной кризис, - ФМУ

13:47 31.08.2026 Пн
3 мин
Остановки предприятий приведут к потере экспорта, рабочих мест и бюджетных поступлений
aimg Юлия Бойко
Без помощи государства предприятия могут перейти к массовым остановкам (фото: GettyImages)

Чтобы избежать массовых остановок предприятий, Украине нужно срочно перезапустить государственную политику поддержки промышленности и крупного бизнеса, который несет прямые потери от российских ударов, блокады портов и роста внутренних расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергея Биленького.

Россия бьет по экономической основе

По словам Биленького, российские атаки все чаще ориентированы на крупные промышленные и логистические объекты, которые обеспечивают работой тысячи людей и формируют значительные налоговые поступления.

"Они просто выбивают у нас экономическую основу", - сказал он.

В металлургии ситуация уже критическая: фактически остановлены два крупнейших комбината - "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог". Другие предприятия отрасли также получили повреждения.

Промышленность одновременно потеряла значительную часть морской логистики. Из-за блокады черноморских портов металлурги и аграрии не могут работать с отдаленными рынками в предыдущих объемах. Перенаправление металлопродукции на сухопутные маршруты увеличивает логистические расходы в 3-5 раз.

Читайте также: Закрытые порты и новые ограничения ЕС: сколько средств Украина теряет ежемесячно

К этому прилагаются CBAM, новые квоты ЕС и 30-процентное повышение грузовых тарифов "Укрзализныци".

"Мы дошли до того предела, когда собственного запаса крепости уже нет", - отметил Биленький.

Под угрозой не только металлургия

Проблема касается не только горно-металлургического комплекса. От ракетно-дроновых атак страдают крупные логистические, торговые и производственные компании, отметил эксперт.

По данным Федерации работодателей Украины, которые привел Биленький, только за первую половину августа существенные повреждения получили около 45 предприятий - членов организации.

В то же время, конкретных механизмов помощи крупному бизнесу государство пока не предложило. В ФМУ считают, что поддерживать работающие и поврежденные предприятия экономически выгоднее, чем компенсировать последствия их остановки.

Массовое прекращение работы будет означать потерю производства, рабочих мест и поступлений в государственный и местные бюджеты, Пенсионный фонд и другие социальные фонды.

Дополнительной проблемой станет потеря квалифицированных кадров. После длительного простоя восстановить производство будет сложнее, поскольку подготовка работников для сложных металлургических и горных профессий может занять годы.

Каких решений ждет промышленность

В Федерации металлургов считают первоочередной задачей восстановление системной промышленной политики.

Среди предложенных мер - активизация дипломатической и военной работы по разблокированию морских портов, пересмотр 30-процентного повышения тарифов "Укрзализныци" и переговоры с ЕС по CBAM и квотам.

Читайте также: Эксперт назвала потери ВВП Украины ежегодно от СВАМ

В ФМУ также считают, что Украина как страна, которая ведет войну и является кандидатом на вступление в ЕС, требует специальных условий доступа на европейский рынок.

Биленький предлагает рассмотреть временное налоговое облегчение для остановившихся или существенно сокративших производство предприятий. В частности, речь идет о временном освобождении таких компаний от земельного налога и пересмотре других платежей на период восстановления.

Отдельно бизнес ожидает механизмов страхования или перестрахования военных рисков и государственной поддержки предприятий, подвергшихся значительным разрушениям.

По словам Биленького, без системной поддержки предприятиям останется один выход - останавливать производство.

Это, в свою очередь, может запустить цепную реакцию: сокращение экспорта и валютной выручки, уменьшение бюджетных поступлений, рост безработицы, а также дополнительное давление на гривну и инфляцию.

Ранее сообщалось, что европейские, китайские и турецкие металлургические компании получают значительную поддержку от своих правительств для снижения себестоимости их продукции, что создает жесткие конкурентные условия для украинской металлургии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Экономика УкраиныМеталлургпром