ua en ru
Ср, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Эксперт назвала потери ВВП Украины ежегодно от СВАМ

13:32 26.08.2026 Ср
3 мин
По данным Оринчак, в частности, экомито СВАМ будет стоить Украине более 7 млрд долларов экспорта к 2030 году.
aimg Юлия Бойко
Эксперт назвала потери ВВП Украины ежегодно от СВАМ Ксения Оринчак (фото: facebook.com kseniaorynchak)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Последствия введения европейской экологической пошлины СВАМ для украинской экономики могут измеряться миллиардами долларов потерь экспорта, ВВП, налогов и инвестиций.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак во время встречи "CBAM и декарбонизация промышленности: практические вопросы и международные возможности".

Именно поэтому, по ее словам, сейчас ключевым вопросом является специальный режим для Украины на период войны и послевоенной стабилизации.

Читайте также: Влияние CBAM на Украину оказалось в 200 раз больше, чем прогнозировала Еврокомиссия, - эксперт

Актуальные данные потерь ВВП

По обновленной оценке аналитического центра GMK Center, потери ВВП Украины из-за СВАМ могут составить около 372 млн долларов уже в 2026 году и возрасти до 1,754 млрд долларов в 2030 году.

Еще более существенными могут быть потери экспорта: если в 2026 году они оцениваются в 1,431 млрд долларов, то уже к 2030 году они вырастут до 7,248 млрд долларов.

Кроме того, к 2030 году Украина может недополучить около 1,348 млрд долларов налоговых поступлений и потерять потенциальные инвестиции на сумму свыше 1 млрд долларов.

Риски для металлургии

Отдельно GMK Center оценивает риски для металлургии: к 2030 году потенциальные потери отрасли от СВАМ могут составить около 1,6 млрд долларов. Наибольшие потери прогнозируются в сегменте проката – 899 млн долларов. Для стальных полуфабрикатов они оцениваются примерно в 558 млн долларов, чугуна – 96 млн долларов, труб – 39 млн долларов.

В отрасли отмечают: проблема не в самом углеродном платеже, а в том, что из-за роста себестоимости и падения конкурентоспособности украинские производители рискуют терять экспортные рынки, инвестиции и налоговые поступления.

Альтернативный механизм

Орынчак предложила рассмотреть механизм, посредством которого средства, уплаченные украинскими предприятиями в рамках СВАМ, могли бы направляться напрямую на модернизацию - в частности, на закупку европейского оборудования и технологий для декарбонизации производства в Украине.

Также обсуждается возможность отдельного украинского механизма – добровольного платежа на границе с последующим возвратом средств производителям на финансирование декарбонизационных проектов.

Но ключевым вопросом остается позиция Еврокомиссии и готовность сторон согласовать специальный режим для Украины на период войны и послевоенной стабилизации, подчеркнула Оринчак.

Без такого механизма СВАМ рискует стать не только инструментом декарбонизации, но дополнительным фактором деиндустриализации Украины.

СВАМ для Украины

Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) в Украине заработал с 1 января 2026 года. Это углеродная пошлина на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.

Отраслевые эксперты и аналитики неоднократно предупреждали о негативных последствиях внедрения СВАМ для промышленности и экономики государства в целом.

При этом Еврокомиссия не предусмотрела исключение для Украины в СВАМ, хотя страна имеет на него право из-за форс-мажорных обстоятельств - полномасштабной войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут