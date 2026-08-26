Эксперт назвала потери ВВП Украины ежегодно от СВАМ

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак во время встречи "CBAM и декарбонизация промышленности: практические вопросы и международные возможности".

Именно поэтому, по ее словам, сейчас ключевым вопросом является специальный режим для Украины на период войны и послевоенной стабилизации.

Актуальные данные потерь ВВП

По обновленной оценке аналитического центра GMK Center, потери ВВП Украины из-за СВАМ могут составить около 372 млн долларов уже в 2026 году и возрасти до 1,754 млрд долларов в 2030 году.

Еще более существенными могут быть потери экспорта: если в 2026 году они оцениваются в 1,431 млрд долларов, то уже к 2030 году они вырастут до 7,248 млрд долларов.



Кроме того, к 2030 году Украина может недополучить около 1,348 млрд долларов налоговых поступлений и потерять потенциальные инвестиции на сумму свыше 1 млрд долларов.

Риски для металлургии

Отдельно GMK Center оценивает риски для металлургии: к 2030 году потенциальные потери отрасли от СВАМ могут составить около 1,6 млрд долларов. Наибольшие потери прогнозируются в сегменте проката – 899 млн долларов. Для стальных полуфабрикатов они оцениваются примерно в 558 млн долларов, чугуна – 96 млн долларов, труб – 39 млн долларов.

В отрасли отмечают: проблема не в самом углеродном платеже, а в том, что из-за роста себестоимости и падения конкурентоспособности украинские производители рискуют терять экспортные рынки, инвестиции и налоговые поступления.

Альтернативный механизм

Орынчак предложила рассмотреть механизм, посредством которого средства, уплаченные украинскими предприятиями в рамках СВАМ, могли бы направляться напрямую на модернизацию - в частности, на закупку европейского оборудования и технологий для декарбонизации производства в Украине.



Также обсуждается возможность отдельного украинского механизма – добровольного платежа на границе с последующим возвратом средств производителям на финансирование декарбонизационных проектов.

Но ключевым вопросом остается позиция Еврокомиссии и готовность сторон согласовать специальный режим для Украины на период войны и послевоенной стабилизации, подчеркнула Оринчак.

Без такого механизма СВАМ рискует стать не только инструментом декарбонизации, но дополнительным фактором деиндустриализации Украины.