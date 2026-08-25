Металлургия Украины проигрывает конкурентам. Какие преимущества у соперников на европейском рынке?
Европейские, китайские и турецкие металлургические компании получают значительную поддержку от своих правительств для снижения себестоимости продукции, что создает жесткие конкурентные условия для украинской металлургии.
Об этом говорится в статье РБК-Украина - "Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией".
Преимущества Китая и Турции
На сегодняшний день металлургические предприятия в Украине вынуждены покупать электроэнергию по достаточно высокой цене, которая часто превышает стоимость этого энергоносителя на европейском рынке.
В то же время правительство Китая, которое является крупным поставщиком продукции черной и цветной металлургии на европейский рынок, частично или полностью убрало налогообложение электроэнергии, поставляемой металлургам.
В результате, в некоторых провинциях Китая, цена для предприятий может опускаться до 30 евро за мегаватт-час, комментирует изданию заместитель директора по развитию "Укрпромвнешэкспертизы" Сергей Поважнюк.
Для сравнения: за первые 25 дней августа средняя цена на электроэнергию базовой нагрузки на РСВ Украины составила 126 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные госкомпании "Оператор рынка".
Турция, которая тоже является значительным поставщиком металлопродукции на европейский рынок, продолжает покупать исходное сырье в России со значительными скидками. Локальные производители покупают российские слябы на 100 долларов за тонну дешевле рыночной цены, получают из них прокат и продают его на рынок ЕС. "Европа пытается с этим бороться, но, к сожалению, нет механизма проверить из какой стали был сделан тот или иной прокат", - признает Поважнюк.
Как следствие, конкуренты Украины за поставки металла в Европу могут получить более дешевую электроэнергию и сырье.
Поддержка металлургов в Европе
В ЕС действует программа компенсации косвенных углеродных расходов, предоставляемая предприятиям с большим энергопотреблением и значительными выбросами углекислого газа. "В 2024 году на выплату таких компенсаций в ЕС было направлено 3,2 млрд евро", – комментирует аналитик GMK Center, кандидат экономических наук Андрей Глущенко.
В июне 2025 года европейские страны запустили еще одну программу поддержки энергоемких отраслей – Clean Industrial Deal (англ. Соглашение за чистую промышленность), которая предусматривает финансирование таких предприятий с целью снижения их энергозатрат до 2030 года.
В Италии с 2024 года работает программа Energy Release 2.0, предусматривающая фиксированную цену на электроэнергию для энергоемких отраслей на уровне 65 евро за мегаватт-час. Разница между фактической и фиксированной ценой покрывается за счет государственных средств, комментирует аналитик GMK Center.
Народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что такая политика в странах ЕС не случайна. "Это результат продуманной промышленной политики", - говорит он.
Самостоятельно металлургические предприятия не смогут противостоять конкурентам, имеющим столь мощную поддержку со стороны своих правительств, добавляет парламентарий.
Напомним, в конце июля Украина из-за российских обстрелов и ударов по торговым судам вынужденно остановила экспорт аграрной и металлургической продукции через главный канал сбыта на мировой рынок – порты Большой Одессы.
Блокировка морского пути фактически остановила экспорт продукции металлургии . Альтернативные пути поставок остаются достаточно дорогими. У предприятий нет маржи, которая позволяла бы покрывать такие логистические расходы, экспорт через западные пограничные переходы стал убыточным, комментировал президент отраслевой ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
По оценкам Международной торговой палаты, если морской маршрут не будет восстановлен в течение года, Украина может потерять в этом году более 10% ВВП , экспортная выручка может сократиться примерно на 17 млрд долларов.
Сложную ситуацию на море дополняет повышение тарифов на ж/д перевозки (на 30% с начала августа), углеродный налог на экспорт в ЕС и постоянные обстрелы. На фоне этих факторов "АрселорМиттал Кривой Рог" сокращает производство , а также остановился входящий в группу "Метинвест" металлургический комбинат "Запорожсталь".