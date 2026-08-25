Металлургия Украины проигрывает конкурентам. Какие преимущества у соперников на европейском рынке?

Европейские, китайские и турецкие металлургические компании получают значительную поддержку от своих правительств для снижения себестоимости продукции, что создает жесткие конкурентные условия для украинской металлургии.

Преимущества Китая и Турции

На сегодняшний день металлургические предприятия в Украине вынуждены покупать электроэнергию по достаточно высокой цене, которая часто превышает стоимость этого энергоносителя на европейском рынке.

В то же время правительство Китая, которое является крупным поставщиком продукции черной и цветной металлургии на европейский рынок, частично или полностью убрало налогообложение электроэнергии, поставляемой металлургам.

В результате, в некоторых провинциях Китая, цена для предприятий может опускаться до 30 евро за мегаватт-час, комментирует изданию заместитель директора по развитию "Укрпромвнешэкспертизы" Сергей Поважнюк.

Для сравнения: за первые 25 дней августа средняя цена на электроэнергию базовой нагрузки на РСВ Украины составила 126 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные госкомпании "Оператор рынка".

Турция, которая тоже является значительным поставщиком металлопродукции на европейский рынок, продолжает покупать исходное сырье в России со значительными скидками. Локальные производители покупают российские слябы на 100 долларов за тонну дешевле рыночной цены, получают из них прокат и продают его на рынок ЕС. "Европа пытается с этим бороться, но, к сожалению, нет механизма проверить из какой стали был сделан тот или иной прокат", - признает Поважнюк.

Как следствие, конкуренты Украины за поставки металла в Европу могут получить более дешевую электроэнергию и сырье.

Поддержка металлургов в Европе

В ЕС действует программа компенсации косвенных углеродных расходов, предоставляемая предприятиям с большим энергопотреблением и значительными выбросами углекислого газа. "В 2024 году на выплату таких компенсаций в ЕС было направлено 3,2 млрд евро", – комментирует аналитик GMK Center, кандидат экономических наук Андрей Глущенко.

В июне 2025 года европейские страны запустили еще одну программу поддержки энергоемких отраслей – Clean Industrial Deal (англ. Соглашение за чистую промышленность), которая предусматривает финансирование таких предприятий с целью снижения их энергозатрат до 2030 года.

В Италии с 2024 года работает программа Energy Release 2.0, предусматривающая фиксированную цену на электроэнергию для энергоемких отраслей на уровне 65 евро за мегаватт-час. Разница между фактической и фиксированной ценой покрывается за счет государственных средств, комментирует аналитик GMK Center.

Народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что такая политика в странах ЕС не случайна. "Это результат продуманной промышленной политики", - говорит он.

Самостоятельно металлургические предприятия не смогут противостоять конкурентам, имеющим столь мощную поддержку со стороны своих правительств, добавляет парламентарий.