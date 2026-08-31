Без допомоги держави промисловості загрожує ланцюгова криза, - ФМУ

Росія б'є по економічній основі

За словами Біленького, російські атаки дедалі частіше спрямовані на великі промислові та логістичні об'єкти, які забезпечують роботою тисячі людей і формують значні податкові надходження.

"Вони просто вибивають у нас економічну основу", – сказав він.

У металургії ситуація вже критична: фактично зупинені два найбільші комбінати - "Запоріжсталь" та "АрселорМіттал Кривий Ріг". Інші підприємства галузі також зазнавали пошкоджень.

Промисловість водночас втратила значну частину морської логістики. Через блокаду чорноморських портів металурги та аграрії не можуть працювати з віддаленими ринками у попередніх обсягах. Перенаправлення металопродукції на сухопутні маршрути збільшує логістичні витрати у 3-5 разів.

До цього додаються CBAM, нові квоти ЄС та 30-відсоткове підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці".

"Ми дійшли до тієї межі, коли власного запасу міцності вже немає", - зазначив Біленький.

Під загрозою не лише металургія

Проблема стосується не лише гірничо-металургійного комплексу. Від ракетно-дронових атак потерпають великі логістичні, торговельні та виробничі компанії, зазначив експерт.

За даними Федерації роботодавців України, які навів Біленький, лише за першу половину серпня суттєвих пошкоджень зазнали близько 45 підприємств - членів організації.

Водночас конкретних механізмів допомоги великому бізнесу держава наразі не запропонувала. У ФМУ вважають, що підтримувати працюючі та пошкоджені підприємства економічно вигідніше, ніж компенсувати наслідки їхньої зупинки.

Масове припинення роботи означатиме втрату виробництва, робочих місць і надходжень до державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду та інших соціальних фондів.

Додатковою проблемою стане втрата кваліфікованих кадрів. Після тривалого простою відновити виробництво буде складніше, оскільки підготовка працівників для складних металургійних і гірничих професій може тривати роками.

Яких рішень очікує промисловість

У Федерації металургів вважають першочерговим завданням відновлення системної промислової політики.

Серед запропонованих заходів - активізація дипломатичної та військової роботи для розблокування морських портів, перегляд 30-відсоткового підвищення тарифів "Укрзалізниці" та переговори з ЄС щодо CBAM і квот.

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У ФМУ також вважають, що Україна як країна, що веде війну та є кандидатом на вступ до ЄС, потребує спеціальних умов доступу на європейський ринок.

Біленький пропонує розглянути тимчасове податкове полегшення для підприємств, які зупинилися або суттєво скоротили виробництво. Зокрема, йдеться про тимчасове звільнення таких компаній від земельного податку та перегляд інших платежів на період відновлення.

Окремо бізнес очікує механізмів страхування або перестрахування воєнних ризиків і державної підтримки підприємств, які зазнали значних руйнувань.

За словами Біленького, без системної підтримки підприємствам залишиться один вихід - зупиняти виробництво.

Це, своєю чергою, може запустити ланцюгову реакцію: скорочення експорту та валютної виручки, зменшення бюджетних надходжень, зростання безробіття, а також додатковий тиск на гривню та інфляцію.